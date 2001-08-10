За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 3 тысяч нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 146 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Помимо этого, полицейские задержали 14 автомобилистов, не имеющих прав либо лишённых права управления по решению суда.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении Госавтоинспекции, к административной ответственности привлекли одного водителя за управление незарегистрированным транспортом, четверых – за тонировку стёкол, двоих – за технические неисправности. Пять водителей выехали на встречную полосу, трое нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки, один не подчинился законным требованиям полиции. Также оштрафовали одного пешехода за нарушение ПДД.

Инспекторы составили 13 административных материалов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок. Сотрудники задержали и поместили на специализированную стоянку восемь автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за минувший день зарегистрировали 3057 нарушений ПДД.