Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 214 родителям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской Среди обратившихся подавляющее большинство составили женщины области подвели итоги работы Кадрового центра по трудоустройству родителей, имеющих несовершеннолетних детей. За первые месяцы 2026 года за содействием в поиске работы обратилось более пятисот человек, и почти каждый второй из них уже нашёл подходящую вакансию.

С начала года в Кадровый центр Сахалинской области за помощью в трудоустройстве пришли 507 родителей несовершеннолетних детей. Среди обратившихся подавляющее большинство составили женщины — 432 человека, мужчин было 75. Работу удалось найти 214 родителям, что составляет 42,2 процента от общего числа тех, кому потребовалась поддержка специалистов. Из трудоустроенных 184 — женщины и 30 — мужчины.

Наиболее востребованными профессиями среди устроившихся на работу родителей стали продавец-кассир, подсобный рабочий, младший воспитатель, делопроизводитель, уборщик производственных и служебных помещений, водитель, бухгалтер, администратор, инспектор по кадрам, медицинская сестра, а также обработчик рыбы и морепродуктов.

Как рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева, в этом году число обратившихся родителей выросло — 507 против 446 годом ранее. При этом количество трудоустроенных осталось на стабильном уровне — 214 человек, тогда как в прошлом году работу нашли 212 родителей. Она подчеркнула, что для специалистов центра важно, чтобы родитель находил не случайную вакансию, а работу, которую можно совмещать с семейными обязанностями.

Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, карьерные консультанты помогают соискателям подбирать вакансии с учётом профессионального опыта, графика работы, места проживания и семейных обстоятельств. Специалисты также оказывают содействие в составлении резюме, подготовке к собеседованию и разъясняют требования работодателей. При необходимости родители могут рассмотреть возможность обучения или переобучения, что особенно актуально для тех, кто возвращается на рынок труда после длительного перерыва или хочет освоить новое профессиональное направление.

Получить консультации и поддержку можно в Кадровых центрах «Работа России», которые открыты во всех районах островного региона.