Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова подвели итоги благотворительной акции «Детское счастье». Кульминацией кампании стала поездка в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок», где детям передали все собранные подарки.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, акция стартовала 29 мая и продлилась до 4 июня. Площадками для сбора гуманитарной помощи выступили стены главной островной библиотеки и детский технопарк «Кванториум «РЖД»». Организатором масштабной благотворительной кампании выступила Дальневосточная железная дорога по своей инициативе. Мероприятие объединило сотрудников библиотеки, юных технологов, волонтёров и простых горожан.

5 июня волонтёры культуры «Добро.Центра» Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова совместно с представителями Детской железной дороги завершили важнейший этап акции. Отзывчивость сахалинцев, по данным организаторов, превзошла все ожидания. Благодаря читателям библиотеки, волонтёрам и неравнодушным жителям областного центра удалось собрать множество полезных вещей, которые теперь порадуют подопечных реабилитационного центра. Среди переданных даров - настольные и развивающие игры, книги, пазлы, наборы для творчества, конструкторы, куклы, а также необходимые средства гигиены.