Сахалинская сборная выступает на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская сборная отстаивает честь региона на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО.
Состязания проходят в Чебоксарах. В борьбу за награды вступили более 100 участников из 27 регионов страны. Среди них – победители и призёры чемпионата мира Международного совета военного спорта – трёхкратный чемпион Сергей Таныгин, двукратный чемпион Пётр Горяинов и серебряный призёр Артемий Репкин.
Сахалинскую область на стартах представляют Владимир Авилов, Кан Вон Чан, Сергей Васиховский, Евгений Иноземцев и Игорь Штейнерт под руководством тренера Людмилы Видяевой.
20 июля островные спортсмены поборются за награды в беге на 100 и 400 метров и метании диска. 21 июля участники разыграют медали в толкании ядра, метании копья, беге на 200 метров.
По итогам стартов 20 ветеранов, показавших высокие спортивные результаты, будут приглашены на тренировочное мероприятие на федеральной спортивной базе Минспорта РФ «Юг спорт» в Сочи с участием тренеров и спортсменов сборной команды России.
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