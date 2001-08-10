Сахалинская сборная выступает на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная отстаивает честь региона на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО.

Состязания проходят в Чебоксарах. В борьбу за награды вступили более 100 участников из 27 регионов страны. Среди них – победители и призёры чемпионата мира Международного совета военного спорта – трёхкратный чемпион Сергей Таныгин, двукратный чемпион Пётр Горяинов и серебряный призёр Артемий Репкин.

Сахалинскую область на стартах представляют Владимир Авилов, Кан Вон Чан, Сергей Васиховский, Евгений Иноземцев и Игорь Штейнерт под руководством тренера Людмилы Видяевой.

20 июля островные спортсмены поборются за награды в беге на 100 и 400 метров и метании диска. 21 июля участники разыграют медали в толкании ядра, метании копья, беге на 200 метров.

По итогам стартов 20 ветеранов, показавших высокие спортивные результаты, будут приглашены на тренировочное мероприятие на федеральной спортивной базе Минспорта РФ «Юг спорт» в Сочи с участием тренеров и спортсменов сборной команды России.