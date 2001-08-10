Тихоокеанское
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13:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская сборная выступает на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО

Сахалинская сборная выступает на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная отстаивает честь региона на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО.

Состязания проходят в Чебоксарах. В борьбу за награды вступили более 100 участников из 27 регионов страны. Среди них – победители и призёры чемпионата мира Международного совета военного спорта – трёхкратный чемпион Сергей Таныгин, двукратный чемпион Пётр Горяинов и серебряный призёр Артемий Репкин.

Сахалинскую область на стартах представляют Владимир Авилов, Кан Вон Чан, Сергей Васиховский, Евгений Иноземцев и Игорь Штейнерт под руководством тренера Людмилы Видяевой.

20 июля островные спортсмены поборются за награды в беге на 100 и 400 метров и метании диска. 21 июля участники разыграют медали в толкании ядра, метании копья, беге на 200 метров.

По итогам стартов 20 ветеранов, показавших высокие спортивные результаты, будут приглашены на тренировочное мероприятие на федеральной спортивной базе Минспорта РФ «Юг спорт» в Сочи с участием тренеров и спортсменов сборной команды России.

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