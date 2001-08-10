В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе несения службы инспекторами ДПС, в районе дома 19 «Б» по улице Родниковой города Южно-Сахалинска, был остановлен автомобиль марки «Toyota Carina», за рулем которого находился 46 летний гражданин. Также в салоне находилась 47-летняя пассажирка. При разговоре с инспекторами водитель и пассажирка вели себя странно. Это вызвало подозрение о возможности наличия у граждан запрещенных к гражданскому обороту веществ. Было принято решение о проведении досмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей.
В ходе досмотра, в салоне автомобиля была обнаружена сумка, внутри которой находились прозрачные полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета порошкообразной формы, а также полиэтиленовый пакет зеленого цвета.
Согласно справки об исследовании изъятые вещества являются наркотическими смесями N-метилэфедрон общей массой 7,54 грамма.
Кроме того, при проверке по имеющимся информационно-справочным учетам установлено, что мужчина лишен права управления транспортными средствами, за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Последнему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, на что мужчина отказался.
В отношении водителя транспортного средства отделом дознания УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
В отношении 47-летней пассажирки автомобиля следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ
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