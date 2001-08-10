В парке имени Гагарина продолжается комплексное обновление

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке культуры и отдыха имени Ю.Гагарина продолжается системная работа по комплексному развитию территории, охватывая как спортивную инфраструктуру, так и рекреационные зоны для детей и взрослых, а также ландшафтное озеленение.

Так, в парке появится два падел-корта. Площадки будут размещены рядом с существующими теннисными кортами. Уже выполнена разметка территории, установлено временное ограждение, подрядчик приступил к подготовке основания. Установка самой игровой коробки запланирована на ближайшее время.

- Идея строительства кортов для падел-тенниса возникла в прошлом году в связи с растущей популярностью этого вида спорта. В отличие от большого тенниса, где на освоение основ уходят месяцы, падел позволяет новичкам получать удовольствие от игры уже на первой тренировке, при этом он требует хорошей физической формы и развивает выносливость, - рассказал директор учреждения Илья Прудников.

Планируется, что уже ближе к осени жители и гости города смогут оценить новый спортивный объект, который органично впишется в зеленую зону парка. О ближайших планах директор парка рассказал представителям городского общественного Совета Южно-Сахалинска.

- Отрадно, что администрация парка учитывает все современные тенденции и пожелания горожан, чтобы парк оставался уютным, безопасным и интересным для всех возрастов. Сегодня здесь созданы все условия для активного отдыха: это и силовые тренировки на тренажерах, и занятия на стадионе, большой теннис. И новый проект по паделу, который сейчас особенно актуален, уверен, также будет пользоваться высокой востребованностью. Здорово, что у горожан появляется больше возможностей разнообразить свой отдых и с пользой для здоровья проводить время на свежем воздухе, - отметил член городского общественного Совета Артем Марков.

Также активно развивается и детский городок. Здесь уже начал работу новый павильон, предлагающий современные развлечения — от пневматического тира и электронного дартса до интерактивных игр, где дети вместе с «цифровым помощником» могут решать арифметические задачи и играть. Сейчас здесь также ведется строительство отдельного павильона для проведения детских мастер-классов. В планах — дальнейшее развитие этой зоны, которая уже стала популярным местом для семей с маленькими детьми.

Особое внимание уделяется экологии и сохранению уникального зеленого фонда парка. Недавно по приглашению администрации ГПКиО доктор биологических наук, главный научный сотрудник Субтропического научного центра РАН Наталья Карпун провела комплексную инспекцию территории парка. Эксперт предоставила заключение о состоянии зеленых насаждений и дала рекомендации по уходу за ними, включая применение препаратов для борьбы с вредителями.

Добавим, что этой весной совместно с жителями было высажено около 50 молодых деревьев. Еще столько же зарезервировано для осенней посадки. Также для укрепления молодых саженцев их временно высаживают в специальные вазоны, чтобы в будущем пересадить на постоянное место уже окрепшие деревья.

Кроме этого, в планах — постепенный переход к современной концепции озеленения: от однолетних цветов к многолетним растениям и кустарникам, которые будут радовать горожан не один сезон, сейчас для них готовят существующие клумбы.

- Изменения в парке радуют: внедряется новая концепция озеленения с многолетниками, обновляются зоны отдыха и спорта. Особенно важно, что администрация привлекла экспертов РАН для обследования вековых деревьев. Это говорит о том, что к насаждениям здесь относятся ответственно, особенно с учетом непростого сахалинского климата, - подчеркивает член городского общественного Совета Анна Григорьева.

Напомним также, что в парке ведется работа по обновлению зоны аттракционов.