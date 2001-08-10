Региональный центр Президентской библиотеки на базе СахОУНБ отмечает 15-летие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, функционирующий на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Тарасова, отмечает 15-летие со дня основания.
С момента открытия первого электронного читального зала в 2011 году Центр стал ключевым мостом между федеральными цифровыми архивами и жителями островного региона. Сегодня пользователи имеют свободный доступ к уникальным коллекциям оцифрованных редких книг, архивных документов, периодических изданий, а также фото- и аудиовизуальных материалов. Ресурсы библиотеки активно востребованы студентами, педагогами, исследователями и краеведами, нуждающимися в достоверных источниках по истории России, российской государственности и русскому языку.
За 15 лет Центр не только обеспечил доступ к знаниям в главной библиотеке региона, но и инициировал создание масштабной сети удаленного доступа. Благодаря организационной и методической поддержке специалистов СахОУНБ, сегодня эта сеть объединяет 22 площадки по всей Сахалинской области: 17 электронных читальных залов на базе муниципальных библиотек и 5 залов в образовательных учреждениях.
Масштаб и востребованность работы Центра подтверждается статистикой только за первое полугодие 2026 года:
- проведено 40 просветительских мероприятий, охвативших 3 833 участника;
- 1 824 человека прошли обучение в рамках программ компьютерной и мобильной грамотности;
- зафиксировано 13 697 обращений к электронным ресурсам и более 28 000 просмотров страниц;
- пользователи изучили 8 991 документ из 15 доступных удаленных ресурсов.
Помимо предоставления доступа к фондам, специалисты Центра проводят регулярные занятия по цифровой грамотности, правовому просвещению и информационной безопасности, помогая пользователям ориентироваться в современном информационном пространстве.
За полтора десятилетия Региональный центр трансформировался в современную информационно-образовательную площадку, успешно объединяющую сохранение цифрового наследия, просветительскую работу и обучение жителей Сахалинской области.
Познакомиться с коллекциями, проектами и электронными ресурсами можно на официальном портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.
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