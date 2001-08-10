Рыжий воробей - редкий гость на Сахалине и Курилах»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рыжего воробья ни за что не спутаешь с серой городской воробьиной братией: яркая каштановая спина, рыжие крылья и задняя часть головы выдают в нём аристократа в своём роде. За этой внешней красотой скрывается не менее интересная история: с уникальными маршрутами расселения, необычными повадками и серьёзным экологическим уроком для всего человечества.

На Курилах и Сахалине встретить рыжего воробья – настоящая удача. Он держится особняком и не стремится к людям. На Кунашире, например, его не видели много лет, и вдруг, этим летом, в июне, в южной части острова в охранной зоне заповедника орнитолог заповедника Сергей Стефанов случайно заметил самку, сидевшую на проводах в с. Головнино.

А вскоре наш орнитолог поделился новым известием: ещё одна самка рыжего воробья встретилась ему в июле 2026 года вблизи г. Южно-Сахалинск (п. Успенское).

Кто он такой?

Рыжий воробей (Passer cinnamomeus) – коренастый, крепко сбитый представитель воробьиного семейства. Небольшой, но с характером.

Оперение самцов выглядит как дорогой костюм от кутюрье-Природы: богатая и тёплая окраска гармонично сочетает в себе благородные оттенки и тонкие градиенты – от светлых, почти белых тонов до насыщенно-каштановых, глубоких, в сочетании с буровато-чёрной гаммой.

Самки же, как водится среди птиц, скромнее. Сверху они бледно-бурые, снизу светло-серые, и на первый взгляд их легко спутать с домовыми воробьихами. Но приглядитесь: у рыжей самки оперение чуть теплее, более охристое, над глазом отчётливо выделяется кремовая бровь, которая огибает голову почти по кругу, а через глаз проходит тёмно-бурая полоска.

Молодёжь похожа на самок, но ещё бледнее и более песочного оттенка. К первой зиме юные самцы начинают набирать цвет, хотя до взрослой роскоши им пока далеко – каштановый «нюанс» приглушён, а горловое пятно пока нечёткое.

Выделяют три основных подвида рыжего воробья, которые различаются главным образом оттенком низа тела. Клюв у всех, как и положено воробьям, крепкий и надёжный – идеальный инструмент для работы с семенами. Голос рыжего воробья – это «отдельная песня», одна из самых мелодичных среди сородичей. Основная позывка звучит мягче, чем у других воробьёв, а когда самец соединяет несколько таких нот в цепочку, получается короткая, но звонкая песенка. Если же назревает территориальный спор – в ход идёт резкий, быстрый крик. Где обитает?

Рыжий воробей – птица восточноазиатская, но с гималайским «дополнением». В нашей стране он встречается на Сахалине, Курилах, отмечено нерегулярное гнездование на небольших кусочках материковой России (в Хабаровском и Приморском краях). Его ареал охватывает Японию, Южную Корею и северный Китай. Здесь он по большей части перелётный. А вот в Южном Китае, на Тайване, в горах Бирмы, северо-восточной Индии, Лаоса и Вьетнама предпочитает оседлый образ жизни. Зимой его можно встретить также в южной Японии, Южном Китае и даже Северном Таиланде. На Курилах гнездится на Кунашире, Итурупе, Шикотане и отмечен на островах Ушишир. Здесь рыжий воробей – редкий представитель орнитофауны, встречающийся только в определённых местах. На Кунашире, например, это охотоморское побережье, прогретое тёплым течением Соя, где он селится по окраинам дубовых и дубово-кленовых лесов, недалеко от рек и моря, в широколиственных чащах, предпочитая селиться в малолюдных местах, на отдельно растущих деревьях, иногда в дуплах, оставленных малыми дятлами (острокрылым и пёстрым). Как выводит птенцов?

Здесь рыжий воробей идёт своим путём. В отличие от многих воробьёв, он не терпит соседства в период гнездования и колоний не образует. Гнёзда располагаются поодиночке и чаще всего в дуплах – особенно охотно птицы занимают старые жилища дятлов. В южных странах иногда селятся под тростниковыми крышами, в каменных стенах, насыпях и даже – представьте! – в электрических распределительных коробках. В Бутане они и вовсе облюбовали отверстия в наружных стенах монастырей. А на Сахалине могут соорудить и открытое гнездо прямо в кустах.

Само гнездо выглядит как неопрятный, рыхлый пучок сухой травы, заполняющий всю полость, а изнутри мягко выстлано пухом и перьями. Строят его и насиживают яйца оба родителя.

Яйца – удлинённые овалы, тонкие, с лёгким блеском, беловато-серые, густо покрытые бурыми пятнами и полосками. В кладке обычно 4–6, чаще 5–6 яиц. Насиживают и выкармливают потомство оба партнёра, причём самец нередко даже активнее самки приносит корм. Человек и рыжий воробей: урок, который стоит запомнить

В некоторых регионах своего ареала рыжий воробей встречается вблизи возделываемых земель. Осенью, когда насекомых становится мало, воробьи могут наведываться в сады и зернохранилища. Но не спешите ставить на них клеймо вредителей: урон земледелию компенсируется огромной пользой, ведь птенцов рыжие воробьи, как и другие птицы многочисленного отряда Воробьинообразных, выкармливают в основном насекомыми, в том числе теми самыми, что губят урожай.

История 1958–1959 годов в Китае – яркое напоминание тому, как люди, не разобравшись в экологических связях нанесли громадный урон не только живой природе, но и самим себе. Тогда решили, что воробьи съедают слишком много риса, и объявили им тотальную войну. За короткое время истребили около двух миллиардов птиц, среди которых были воробьи всех видов. А следом случилось то, чего никто не предвидел: насекомые-вредители, лишившись естественных врагов, размножились с невероятной силой и уничтожили почти весь урожай. Начался голод, унесший миллионы жизней. Властям пришлось срочно закупать воробьёв за границей и завозить обратно.

Эта история – наглядный пример того, насколько всё в природе взаимосвязано. Почему каждая встреча с ним – событие

В России рыжий воробей – редкий вид, занесённый в Красную книгу Сахалинской области. Поэтому каждая встреча с ним на Курилах или Сахалине становится маленьким научным событием. Такие наблюдения помогают учёным лучше понять, как распространяется и живёт этот вид на северной границе своего ареала. И, кто знает, может быть, в следующий раз, когда вы увидите необычного воробья с каштановой головой, – это будет именно он. На материке, на юге своего основного ареала он никогда не гнездится ниже 2500 метров над уровнем моря, а на севере, на наших островах, может вить гнёзда прямо у кромки воды. В городах, где хозяйничают домовые и полевые воробьи, рыжий держится в садах и зелёных кварталах, подальше от суеты. Интересно, что в Гималаях рыжий воробей крепко привязан к террасному земледелию и, скорее всего, там он распространился только 3000–4000 лет назад — вслед за первыми крестьянами.На материке, на юге своего основного ареала он никогда не гнездится ниже 2500 метров над уровнем моря, а на севере, на наших островах, может вить гнёзда прямо у кромки воды. В городах, где хозяйничают домовые и полевые воробьи, рыжий держится в садах и зелёных кварталах, подальше от суеты. Чем живёт и что ест?

По многим повадкам рыжий воробей похож на своих городских родичей (полевых и домовых воробьев). Он кормится на земле, но большую часть времени проводит на ветвях. Правда, в отличие от других видов воробьёв, предпочитает ветки открытые, незатенённые.

Вне гнездового сезона он очень общителен и сбивается в стаи, хотя с другими видами смешивается редко. Зимующие компании держатся в стороне от человеческого жилья, а на ночёвку собираются большими шумными группами на деревьях и кустах. Когда наступает пора размножения, самка остаётся в гнезде, а самец ночует рядом, в листве.

Меню у рыжего воробья простое и сытное: семена диких трав и сельскохозяйственных культур: рис, ячмень и прочие зерновые. При случае с удовольствием поедает ягоды. А вот птенцов кормит почти исключительно насекомыми: гусеницами и личинками жуков, которых ловит на деревьях или на лету. В сезон размножения взрослые тоже переходят на «белковую диету».

Фото воробья - Голомысов Михаил.