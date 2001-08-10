Долинские полицейские привлекли к уголовной ответственности местного жителя за грубое нарушение ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России «Долинский» возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего сахалинца.

Установлено, что при несении службы инспекторами ГАИ ОМВД России «Долинский» в районе дома № 42 по улице Ленина г. Долинска был оставлен легковой автомобиль иностранной марки. За рулём автомобиля находился гражданин с явными признаками алкогольного опьянения, на это указывали внешние признаки и поведение, не соответствующее обстановке. Как показали результаты освидетельствования, количество этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,754 мг/л.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что гражданин управлял вышеуказанным транспортным средством, будучи уже лишенным права управления транспортными средствами. В сентябре 2025 года он был осуждён по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Однако он вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение). Дознание продолжается.