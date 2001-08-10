В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года специалисты Кадровых центров провели для молодежи более 100 профориентационных мероприятий

В Сахалинской области проект по профориентации и маршрутизации молодежи охватил уже более 16 088 молодых жителей региона. Участниками стали школьники, студенты, выпускники колледжей и вузов.

Карьерные и кадровые консультанты провели для ребят более 100 профориентационных мероприятий. Это встречи с работодателями, экскурсии на предприятия, профтуры, деловые игры, тренинги, заседания молодежных клубов и индивидуальные консультации.

Молодые сахалинцы и курильчане знакомились с разными сферами: здравоохранением, образованием, ЖКХ, рыбной отраслью, промышленностью, энергетикой, нефтегазовым комплексом, транспортом, социальной сферой, органами ЗАГС и другими направлениями.

«Проект помогает объединить профориентацию, работу с работодателями и сопровождение молодежи в единую систему. Наша задача — не просто рассказать ребятам о профессиях, а помочь каждому увидеть свой маршрут: от интересов и навыков до обучения, стажировки или первого рабочего места. Такой подход позволяет учитывать и потребности молодых людей, и реальные запросы регионального рынка труда», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Напомним, проект Минтруда России по профориентации и маршрутизации молодежи реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель — выстроить понятную систему профессионального выбора, чтобы школьники и студенты могли заранее узнать о возможностях обучения, стажировок и трудоустройства в своем регионе.

На портале «Работа России» молодежи доступны более 20 сервисов службы занятости. Среди них — профориентация, помощь с резюме, подготовка к собеседованию, информация о вакансиях, профтуры и другие услуги.