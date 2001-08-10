В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Депутаты Госдумы Александр Демин, Роза Чемерис и вице-спикер Владислав Даванков направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они предложили ввести единый федеральный сертификат на протезирование зубов по ОМС для льготных категорий граждан. Сейчас зубопротезирование, включая изготовление коронок и протезов, не входит в базовую программу ОМС – пациенты оплачивают его сами либо получают в рамках региональных мер поддержки, причём набор льгот отличается от субъекта к субъекту, сообщает ТАСС.

Парламентарии предлагают выдавать сертификат не наличными, а в форме права на оплату конкретного перечня стоматологических ортопедических работ. Воспользоваться им можно будет в клиниках, включённых в региональный реестр участников программы, – государственных, муниципальных или частных, имеющих лицензию и прошедших отбор. Такой подход, по мнению авторов, позволит сохранить контроль качества и дать гражданам свободу выбора медицинской организации.

Реализация инициативы снизит межрегиональное неравенство в доступе к зубопротезированию, уменьшит финансовую нагрузку на малоимущих граждан и семьи, повысит качество жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных родителей. Кроме того, авторы рассчитывают на создание единого федерального стандарта базовой ортопедической стоматологической помощи для социально уязвимых категорий. В Минздраве пока не комментировали предложение.