В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Депутаты Госдумы Александр Демин, Роза Чемерис и вице-спикер Владислав Даванков направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они предложили ввести единый федеральный сертификат на протезирование зубов по ОМС для льготных категорий граждан. Сейчас зубопротезирование, включая изготовление коронок и протезов, не входит в базовую программу ОМС – пациенты оплачивают его сами либо получают в рамках региональных мер поддержки, причём набор льгот отличается от субъекта к субъекту, сообщает ТАСС.
Парламентарии предлагают выдавать сертификат не наличными, а в форме права на оплату конкретного перечня стоматологических ортопедических работ. Воспользоваться им можно будет в клиниках, включённых в региональный реестр участников программы, – государственных, муниципальных или частных, имеющих лицензию и прошедших отбор. Такой подход, по мнению авторов, позволит сохранить контроль качества и дать гражданам свободу выбора медицинской организации.
Реализация инициативы снизит межрегиональное неравенство в доступе к зубопротезированию, уменьшит финансовую нагрузку на малоимущих граждан и семьи, повысит качество жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных родителей. Кроме того, авторы рассчитывают на создание единого федерального стандарта базовой ортопедической стоматологической помощи для социально уязвимых категорий. В Минздраве пока не комментировали предложение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС
10:55 Сегодня В Южно-Сахалинске мужчина сорвал золотой крестик с бриллиантом у женщины
09:39 Сегодня С Южно-Сахалинске работают площадки для продажи продукции садоводов и огородников
08:26 Сегодня Пьяная сахалинка набросилась на полицейского
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
17:28 3 Июля Кадровый центр Сахалинской области помог найти работу 214 родителям
09:18 3 Июля Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
15:33 3 Июля В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Выбор редакции
- 14:48 Сегодня На Сахалине откроют выставку "Рыбье дело"
- 16:14 Вчера В парке Гагарина более 200 сахалинцев сдали нормативы ГТО в День семьи и верности
- 15:39 8 Июля Сахалинская библиотека получила в дар музыкальный цикл на стихи поэта-земляка
- 10:12 7 Июля Семейный фестиваль с шестью тематическими зонами пройдёт в Южно-Сахалинске 11 июля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?