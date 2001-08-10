За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подведены итоги работы сахалинской Госавтоинспекции за минувшие сутки, 10 июня 2026 года. За это время на дорогах региона произошло одно ДТП с пострадавшим, а также были выявлены многочисленные нарушения правил дорожного движения.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов было пресечено 137 нарушений ПДД РФ. Два водителя, севшие за руль в нетрезвом состоянии, были задержаны и отстранены от управления транспортными средствами. Помимо этого, правоохранители задержали 12 автомобилистов, которые либо вообще не имели водительских прав, либо были лишены этого права по решению суда.
К административной ответственности привлечены: 13 водителей за управление машинами с тонированными стеклами, не соответствующими нормативам; 5 нарушителей — за наличие технических неисправностей у их транспортных средств; один водитель — за выезд на полосу встречного движения. Также составлено 15 административных материалов в отношении автомобилистов, не уплативших в установленный законом срок наложенные ранее штрафы по линии Госавтоинспекции.
Семь транспортных средств задержаны и помещены на специализированную стоянку. Дополнительно стационарными комплексами автоматической фото- и видеофиксации было зафиксировано 2580 нарушений Правил дорожного движения.
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