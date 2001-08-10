Росгвардия подводит итоги работы за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подразделения вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии подвели итоги деятельности за прошедшую неделю. За минувшую неделю наряды вневедомственной охраны осуществили более 100 оперативных выездов по сигналам «тревога», поступившим с охраняемых объектов. На подконтрольных объектах и маршрутах патрулирования росгвардейцы пресекли 9 правонарушений, среди которых: мелкое хулиганство, управление транспортным средством без права управления и нахождение в общественных местах в состоянии опьянения. Всех задержанных правонарушителей передали в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Одним из примеров несения службы на этой неделе стало задержание агрессивного гражданина на автозаправке в Ногликах. Днем 21 июля на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны поступил сигнал экстренного вызова: посетитель АЗС с признаками опьянения вел себя вызывающе – громко нецензурно выражался, на замечания персонала автозаправки не реагировал. По прибытии сотрудников вневедомственной охраны дебошир пытался скрыться, но был оперативно задержан. В ходе пресечения противоправных действий неизвестный мужчина оказал противодействие сотрудникам. Росгвардейцы применили физическую силу и специальные средства ограничения подвижности. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. При проверке установлено, что противоправный гражданин – неоднократно судимый 38-летний житель Охи.

За прошедшую неделю на охраняемых объектах региона краж и серьезных происшествий не допущено.