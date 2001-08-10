09:46, | Новости общества Сахалина и Курил
На побережье Кунаширского пролива обнаружили выброшенное на берег ребро кита
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе полевых работ на побережье Кунаширского пролива волонтёры и участковый госинспектор заповедника «Курильский» Михаил Рагимов обнаружили выброшенное на берег ребро кита. Сначала ребро казалось не примечательным, но позже госинспектор отметил его странную форму и отправил фото специалисту (10.07.2026). Находка стала наглядным свидетельством большой угрозы для морских гигантов — угрозы столкновения с судами.
Внимательно изучив фотографию находки, Иван Федутин, научный сотрудник биологического факультета МГУ и участник многих экспедиций по изучению китообразных, прокомментировал научную ценность материала:
«Судя по характерной деформации и массивному костному мозолю, мы имеем дело с застарелым переломом. Это типичная травма для китов, переживших столкновение с крупным судном. Сила удара была колоссальной, но организм животного справился, срастив кость. Подобные находки позволяют нам документировать не только факты гибели, но и невероятную выживаемость этих животных. Особенно уязвимы к таким инцидентам крупные усатые киты, например, горбачи (Megaptera novaeangliae), которые часто кормятся в поверхностных слоях воды на оживленных маршрутах».
«Судя по характерной деформации и массивному костному мозолю, мы имеем дело с застарелым переломом. Это типичная травма для китов, переживших столкновение с крупным судном. Сила удара была колоссальной, но организм животного справился, срастив кость. Подобные находки позволяют нам документировать не только факты гибели, но и невероятную выживаемость этих животных. Особенно уязвимы к таким инцидентам крупные усатые киты, например, горбачи (Megaptera novaeangliae), которые часто кормятся в поверхностных слоях воды на оживленных маршрутах».
Проблема столкновения судов с морскими млекопитающими (ship strikes) признана одной из главных угроз для этих животных. Большинство таких аварий остаются незамеченными: огромный корабль просто не чувствует удара.
Почему это происходит?
- Пересечение маршрутов: Пути миграции китов и их кормовые угодья часто в точности совпадают с оживлёнными судоходными коридорами.
- Эффект «акустической тени»: Из-за особенностей распространения звука в воде и шума винтов судна, киты не всегда могут адекватно оценить направление и скорость приближающейся угрозы.
- Высокая скорость: Чем быстрее движется корабль, тем меньше времени у животного, чтобы уклониться и тем сокрушительнее удар.
Для снижения смертности китов учёные предлагают комплекс мер:
1. Обязательное снижение скорости судов до 10 узлов (< 18,5 км/ч) в зонах концентрации морских животных. Это снижает риск летального исхода на 80-90%.
2. Сезонное изменение судоходных путей в обход критически важных для китов акваторий.
3. Использование систем мониторинга (тепловизоры, акустические буи, авиация) для оперативного оповещения капитанов о находящихся поблизости морских животных.
1. Обязательное снижение скорости судов до 10 узлов (< 18,5 км/ч) в зонах концентрации морских животных. Это снижает риск летального исхода на 80-90%.
2. Сезонное изменение судоходных путей в обход критически важных для китов акваторий.
3. Использование систем мониторинга (тепловизоры, акустические буи, авиация) для оперативного оповещения капитанов о находящихся поблизости морских животных.
Каждая кость с подобным повреждением — это не просто береговая находка или музейный экспонат. Это немой упрек человечеству и напоминание о том, что, осваивая океан, мы обязаны считаться с его коренными жителями.
Материал подготовлен на основе информации, предоставленной Иваном Федутиным.
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