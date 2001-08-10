Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе полевых работ на побережье Кунаширского пролива волонтёры и участковый госинспектор заповедника «Курильский» Михаил Рагимов обнаружили выброшенное на берег ребро кита. Сначала ребро казалось не примечательным, но позже госинспектор отметил его странную форму и отправил фото специалисту (10.07.2026). Находка стала наглядным свидетельством большой угрозы для морских гигантов — угрозы столкновения с судами.

Внимательно изучив фотографию находки, Иван Федутин, научный сотрудник биологического факультета МГУ и участник многих экспедиций по изучению китообразных, прокомментировал научную ценность материала:



«Судя по характерной деформации и массивному костному мозолю, мы имеем дело с застарелым переломом. Это типичная травма для китов, переживших столкновение с крупным судном. Сила удара была колоссальной, но организм животного справился, срастив кость. Подобные находки позволяют нам документировать не только факты гибели, но и невероятную выживаемость этих животных. Особенно уязвимы к таким инцидентам крупные усатые киты, например, горбачи (Megaptera novaeangliae), которые часто кормятся в поверхностных слоях воды на оживленных маршрутах».

Проблема столкновения судов с морскими млекопитающими (ship strikes) признана одной из главных угроз для этих животных. Большинство таких аварий остаются незамеченными: огромный корабль просто не чувствует удара.



Пересечение маршрутов: Пути миграции китов и их кормовые угодья часто в точности совпадают с оживлёнными судоходными коридорами.

Эффект «акустической тени»: Из-за особенностей распространения звука в воде и шума винтов судна, киты не всегда могут адекватно оценить направление и скорость приближающейся угрозы.

Высокая скорость: Чем быстрее движется корабль, тем меньше времени у животного, чтобы уклониться и тем сокрушительнее удар. Почему это происходит?

Для снижения смертности китов учёные предлагают комплекс мер:



1. Обязательное снижение скорости судов до 10 узлов (< 18,5 км/ч) в зонах концентрации морских животных. Это снижает риск летального исхода на 80-90%.



2. Сезонное изменение судоходных путей в обход критически важных для китов акваторий.



3. Использование систем мониторинга (тепловизоры, акустические буи, авиация) для оперативного оповещения капитанов о находящихся поблизости морских животных.