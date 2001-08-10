Жители областного центра стали жертвами мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 71-летней местной жительницы. Она рассказала, что 14 июля 2026 года ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который под предлогом замены домофона попросил потерпевшую сообщить код из смс-сообщения, что она и сделала. Далее позвонил неизвестный, который представился сотрудником «правоохранительных органов» и сообщил, что денежные средства потерпевшей находятся в опасности и для того чтобы их сохранить, заявительнице необходимо перевести их на «безопасный счет». После этого по указанию звонившего, заявительница перевела денежные средства в сумме 1 485 000 рублей на неизвестный счет.

Также, по аналогичной схеме у 54-летней жительницы областного центра мошенники похитили 80 000 рублей.

15 июля текущего года в полицию Южно-Сахалинска обратилась 79-летняя местная жительница. Она сообщила, что в период времени с 6 по 10 июля 2026 года позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются перевести денежные средства потерпевшей на территорию Украины. Далее злоумышленник путем обмана и под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание материальной помощи не дружественной стране, убедило перевести заявительницу все свои сбережения на «безопасный счет» в сумме 1 114 340 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Внимание!!! Полиция предупреждает:

Внимательно изучайте информацию о продавце или покупателе. Обращайте внимание на длительность размещения на платформе, количество отзывов и их характер.

Совершайте сделки исключительно в рамках функционала проверенных сайтов объявлений и интернет-магазинов. Избегайте переписки и обсуждения деталей сделки в сторонних мессенджерах, если это не предусмотрено правилами платформы.

Никогда не переходите по неизвестным ссылкам, присланным вам собеседником. Мошенники часто создают фишинговые сайты, имитирующие популярные платформы или службы доставки, чтобы похитить данные вашей банковской карты. Помните, что для оплаты или оформления доставки официальные сервисы не требуют ввода данных карты по внешним ссылкам.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам полный номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC) на оборотной стороне, а также пароли из SMS-сообщений, приходящие для подтверждения операций. Эти данные – ключ к вашим денежным средствам.

По возможности используйте наложенный платеж, безопасные сделки с резервированием средств на платформе (если такая функция предусмотрена), или оплату наличными при получении товара после его осмотра.

Если цена на товар значительно ниже рыночной, это должно вызывать подозрения. Зачастую это уловка мошенников, чтобы привлечь внимание.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

Немедленно свяжитесь со своим банком для блокировки карты и отмены несанкционированных операций.

Сохраните всю имеющуюся информацию: скриншоты переписки, ссылки, номера телефонов, данные объявлений.

Как можно скорее обратитесь с заявлением в ближайшее отделение полиции или по телефону 102 (с мобильного).