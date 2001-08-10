Жители Долинска, устроившие стрельбу на городских улицах в 2023 году, получили сроки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский областной суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора на приговор Долинского городского суда от 19 декабря 2025 года. Четверых местных жителей признали виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство группой лиц с применением оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Суд установил, что 22 июля 2023 года на парковке у супермаркета в Долинске произошёл конфликт между двумя группами мужчин. Осуждённые, нарушая общественный порядок, применяли оружие и другие предметы, причинили телесные повреждения потерпевшим и повредили один автомобиль. Затем трое из них переместились на улицу Вилкова, где также применили огнестрельное оружие, повредили другой автомобиль и травмировали ещё одного потерпевшего.

Суд первой инстанции признал действия одного из фигурантов (А.) совершёнными в состоянии необходимой обороны и оправдал его по эпизоду на улице Вилкова. Остальным подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 1,5 до 3,5 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Прокурор не согласился с частичным оправданием и обжаловал приговор. Областной суд изучил материалы дела, учёл позицию гособвинителя и отменил оправдание А., направив эту часть дела на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Приговор в остальной части оставили без изменения, а жалобы других участников процесса – без удовлетворения.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор вступил в законную силу. По эпизоду, по которому оправдание отменено, суд должен будет заново исследовать доказательства и вынести новое решение. Максимальное наказание по части 2 статьи 213 УК РФ – до семи лет лишения свободы.