Подведены итоги ежегодной Спартакиады на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония награждения состоялась 16 июля. Мероприятие подвело итоги ежегодных региональных соревнований, направленных на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В организации и проведении Спартакиады активное участие приняло Сахалинское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
В ходе церемонии были отмечены высокие спортивные результаты участников. Награды вручили лучшим спортсменам, продемонстрировавшим профессионализм, целеустремленность и волю к победе.
Официальная часть мероприятия была организована в формате литературно-музыкального вечера. Программу дополнили выступления островных исполнителей.
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