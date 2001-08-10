Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2026
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16:51, | Новости спорта Сахалина и Курил

Подведены итоги ежегодной Спартакиады на Сахалине

Подведены итоги ежегодной Спартакиады на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения состоялась 16 июля.  Мероприятие подвело итоги ежегодных региональных соревнований, направленных на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В организации и проведении Спартакиады активное участие приняло Сахалинское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

В ходе церемонии были отмечены высокие спортивные результаты участников. Награды вручили лучшим спортсменам, продемонстрировавшим профессионализм, целеустремленность и волю к победе.

Официальная часть мероприятия была организована в формате литературно-музыкального вечера. Программу дополнили выступления островных исполнителей.

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