Добровольчество как стиль жизни: история Анны Бойко и её команды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице активно развивается волонтерское движение, объединяющее сотни неравнодушных людей. Для сотрудницы детской городской поликлиники Южно-Сахалинска Анны Бойко помощь уже давно стала не просто доброй традицией, а неотъемлемой частью жизни.
Свой путь в добровольчестве Анна начала вместе с супругом. Вместе они посещали детские дома и дом малютки в областном центре. На праздники привозили ребятам подарки, игрушки и вещи.
Затем, когда началась специальная военная операция, направлений для благотворительности стало значительно больше. Анна инициировала сборы полезных грузов для участников СВО. Постепенно к ней присоединились друзья, родственники и коллеги.
- Мы постоянно на связи с нашими ребятами. Узнаём, какие вещи им необходимы. Посылки отправляем регулярно, - поделилась заведующая хозяйством Южно-Сахалинской городской детской поликлиники и волонтёр Анна Бойко.
Вместе с единомышленниками Анна отправляет на фронт расходные материалы и инструменты необходимые для ремонта техники. А когда жителям Курска понадобилась помощь, оперативно выслали гуманитарный груз с постельным бельём, вещами и моющими принадлежностями.
- Мы всегда получаем обратную связь от наших ребят с фронта. Благодарят, говорят спасибо, - отмечает Анна Бойко. — Это важно. Это ведь спокойствие жён, матерей, детей участников специальной операции.
В ближайшее время Анна вместе с командой волонтёров планирует отправить очередной полезный груз в зону проведения специальной военной операции.
Добавим, волонтёрское движение в областном центре и регионе в целом развивается благодаря системной поддержке губернатора Валерия Лимаренко и администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным. Такая совместная работа даёт успешный старт важным социальным проектам и создает возможности для привлечения в ряды добровольцев неравнодушных горожан.
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