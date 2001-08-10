Литературно-музыкальный вечер «На даче у Чехова» прошёл в островной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер «На даче у Чехова» прошёл в главной островной библиотеке 15 июля. Мероприятие было приурочено к памятной дате — дню кончины великого русского писателя (15 июля 1904 года). Гостями стали подопечные Центра социального обслуживания населения.
Встреча была посвящена уникальной теме «дачного быта», который Антон Павлович Чехов тонко чувствовал и описывал, за что современники называли его «летописцем дачной жизни». В ходе вечера участники познакомились с историей возникновения и развития феномена русской дачи, узнали об особенностях времяпрепровождения дачников в дореволюционной России и обсудили, как тема дачи раскрывалась в произведениях Чехова.
Особое внимание было уделено личности самого писателя как хозяйственника и ландшафтного дизайнера. Организаторы рассказали о вкладе Чехова в благоустройство его имений в Мелихово и Ялте, о его увлечении садоводством, выращивании редких цветов и овощей, а также о его архитектурных проектах, направленных на улучшение жизни вокруг.
Украшением встречи стали выступления приглашенных артистов, которые создали неповторимую атмосферу: Ирина Ершова (саксофон) исполнила лирические композиции Луи Гульельми «Жизнь в розовом цвете» и Максима Дунаевского «Ветер перемен». Виктория Крылова представила авторскую песню «Во мне звучит твоя музыка».
Иван Махтодин прочитал отрывок из шуточной пьесы А. П. Чехова «Трагик поневоле», вызвав живую реакцию зала. Завершила программу Александра Майер с песней «Зажигают светлячки».
Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. Гости не только слушали лекцию и музыку, но и активно участвовали в дискуссии, отвечая на вопросы об истории дачной культуры в России.
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