В областном центре строят новую автомобильную дорогу протяжённостью 2,2 км

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре идут активные работы по строительству новой автомобильной дороги протяжённостью 2,2 километра, которая станет продолжением улицы Горького — от улицы Больничной до улицы Зимы. Развитие муниципальной дорожной сети ведется в рамках модернизации городской среды и отвечает ключевым задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Важным звеном проекта является возведение мостового перехода через реку Еланьку. На текущий момент строители уже полностью завершили устройство фундаментной части сооружения и перешли к этапу монтажа конструкций. Техническая готовность моста оценивается в 55%.

Параллельно на всем протяжении будущего объекта идет подготовка дорожного полотна. Специалисты ведут земляные работы и прокладывают ливневую канализацию.

- Сейчас рабочие ведут формирование земляного полотна. В ближайшее время подрядная организация приступит к обустройству сетей электроснабжения, связи и других необходимых коммуникаций, - рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник.

На объекте задействовано порядка 40 специалистов и до 15 единиц техники. Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и остановочных павильонов.

- Качественные и безопасные дороги — важнейший элемент городской инфраструктуры. Новая транспортная артерия позволит существенно разгрузить автомобильный поток, став дополнительным удобным объездным путём для горожан, - отметил житель Южно-Сахалинска Владислав Грохольский.

Добавим, новая дорога будет рассчитана на четыре полосы движения.