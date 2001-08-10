В областном центре строят новую автомобильную дорогу протяжённостью 2,2 км
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре идут активные работы по строительству новой автомобильной дороги протяжённостью 2,2 километра, которая станет продолжением улицы Горького — от улицы Больничной до улицы Зимы. Развитие муниципальной дорожной сети ведется в рамках модернизации городской среды и отвечает ключевым задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Важным звеном проекта является возведение мостового перехода через реку Еланьку. На текущий момент строители уже полностью завершили устройство фундаментной части сооружения и перешли к этапу монтажа конструкций. Техническая готовность моста оценивается в 55%.
Параллельно на всем протяжении будущего объекта идет подготовка дорожного полотна. Специалисты ведут земляные работы и прокладывают ливневую канализацию.
- Сейчас рабочие ведут формирование земляного полотна. В ближайшее время подрядная организация приступит к обустройству сетей электроснабжения, связи и других необходимых коммуникаций, - рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник.
На объекте задействовано порядка 40 специалистов и до 15 единиц техники. Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство тротуаров, установка освещения, дорожных знаков и остановочных павильонов.
- Качественные и безопасные дороги — важнейший элемент городской инфраструктуры. Новая транспортная артерия позволит существенно разгрузить автомобильный поток, став дополнительным удобным объездным путём для горожан, - отметил житель Южно-Сахалинска Владислав Грохольский.
Добавим, новая дорога будет рассчитана на четыре полосы движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:36 10 Июля Жители Долинска, устроившие стрельбу на городских улицах в 2023 году, получили сроки
15:31 10 Июля Четверо жителей Сахалинской области и гражданин Москвы организации канал незаконной миграции
09:47 10 Июля За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 3 тысяч нарушений ПДД
09:09 10 Июля В России предложили протезировать зубы льготникам по полису ОМС
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
Выбор редакции
- 17:40 Вчера В Южно-Сахалинске запущен цех ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях ОСК-7
- 17:25 Вчера Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
- 16:54 Вчера Литературно-музыкальный вечер «На даче у Чехова» прошёл в островной библиотеке
- 16:21 Вчера Экспедиция Максима Сороки повторяет маршрут первооткрывателя Бошняка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?