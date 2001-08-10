Выставка "Краски лета. 100-цветие" откроется в Музее Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 июля 2026 года в 17:00 в выставочном зале «СовременникЪ» Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоится торжественное открытие межрегиональной выставки цветочных композиций «Краски лета. 100-цветие».
Проект организован Арт-студией «Соко» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Выставка «Краски лета» ежегодно объединяет мастеров флористического дизайна из разных регионов России. В 2026 году проект получил название «100-цветие», отражающее многообразие природных красок, форм и образов, воплощённых в авторских композициях.
В экспозиции будут представлены работы мастеров из Сахалинской области, Москвы и Хабаровска. Участники создадут композиции из природных материалов, в которых передадут красоту островной природы, особенности сахалинского лета и собственное художественное восприятие окружающего мира.
В день открытия гости смогут увидеть процесс создания флористических композиций во время демонстрационных показов мастеров. Также посетителей ожидает памятный подарок — авторская брошь ручной работы.
В рамках выставки впервые будет организован Приз зрительских симпатий. Каждый посетитель сможет принять участие в голосовании и выбрать понравившуюся работу. Имя победителя будет объявлено 2 августа во время проведения ленд-арта на берегу Охотского моря.
Выставка «Краски лета. 100-цветие» будет работать с 30 июля по 2 августа 2026 года в выставочном зале «СовременникЪ» Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 168.
Вход свободный.
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