Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июля 2026 года в 17:00 в выставочном зале «СовременникЪ» Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоится торжественное открытие межрегиональной выставки цветочных композиций «Краски лета. 100-цветие».

Проект организован Арт-студией «Соко» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Выставка «Краски лета» ежегодно объединяет мастеров флористического дизайна из разных регионов России. В 2026 году проект получил название «100-цветие», отражающее многообразие природных красок, форм и образов, воплощённых в авторских композициях.

В экспозиции будут представлены работы мастеров из Сахалинской области, Москвы и Хабаровска. Участники создадут композиции из природных материалов, в которых передадут красоту островной природы, особенности сахалинского лета и собственное художественное восприятие окружающего мира.

В день открытия гости смогут увидеть процесс создания флористических композиций во время демонстрационных показов мастеров. Также посетителей ожидает памятный подарок — авторская брошь ручной работы.

В рамках выставки впервые будет организован Приз зрительских симпатий. Каждый посетитель сможет принять участие в голосовании и выбрать понравившуюся работу. Имя победителя будет объявлено 2 августа во время проведения ленд-арта на берегу Охотского моря.

Выставка «Краски лета. 100-цветие» будет работать с 30 июля по 2 августа 2026 года в выставочном зале «СовременникЪ» Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 168.

Вход свободный.