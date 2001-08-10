Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2026
Сейчас 08:34
77,49|88,53
Сахалинский филиал Россельхознадзора проверил более 1,8 тыс. партий кормов с начала 2026 года
16:17, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Выставка "Краски лета. 100-цветие" откроется в Музее Чехова

Выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июля 2026 года в 17:00 в выставочном зале «СовременникЪ» Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоится торжественное открытие межрегиональной выставки цветочных композиций «Краски лета. 100-цветие».

Проект организован Арт-студией «Соко» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Выставка «Краски лета» ежегодно объединяет мастеров флористического дизайна из разных регионов России. В 2026 году проект получил название «100-цветие», отражающее многообразие природных красок, форм и образов, воплощённых в авторских композициях.

В экспозиции будут представлены работы мастеров из Сахалинской области, Москвы и Хабаровска. Участники создадут композиции из природных материалов, в которых передадут красоту островной природы, особенности сахалинского лета и собственное художественное восприятие окружающего мира.

В день открытия гости смогут увидеть процесс создания флористических композиций во время демонстрационных показов мастеров. Также посетителей ожидает памятный подарок — авторская брошь ручной работы.

В рамках выставки впервые будет организован Приз зрительских симпатий. Каждый посетитель сможет принять участие в голосовании и выбрать понравившуюся работу. Имя победителя будет объявлено 2 августа во время проведения ленд-арта на берегу Охотского моря.

Выставка «Краски лета. 100-цветие» будет работать с 30 июля по 2 августа 2026 года в выставочном зале «СовременникЪ» Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 168.

Вход свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?