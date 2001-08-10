Две новые выставки открываются в арт-галерее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 июля в 17:30 в арт-галерее «Художественная фабрика» состоится открытие двух персональных выставок сахалинских художников — «Небуквально» Ольги Русовой и «Небывальщина» Никиты Дорофеева.

Экспозиции будут работать с 15 июля по 2 сентября 2026 года.

Выставка Ольги Русовой «Небуквально» объединяет 20 акварельных работ, созданных в 2026 году. Художница обращается к миру через ощущения и впечатления, превращая привычные образы в размышления о времени, свете, природе и человеке.

Акварель в работах Ольги Русовой становится не просто техникой, а способом взаимодействия с непредсказуемой стихией воды и цвета. Пейзажи и зарисовки с фигурами людей здесь не стремятся к точному изображению реальности — они передают настроение, атмосферу и внутреннее состояние.

«Небуквально» — это приглашение увидеть привычное иначе: почувствовать тепло воспоминаний, услышать настроение пространства и найти собственный смысл в каждом образе.

Выставка Никиты Дорофеева «Небывальщина» погружает зрителей в мир необычных персонажей и авторской мифологии. Художник создаёт альтернативную реальность, где знакомые образы соединяются с фантазией, абсурдом и элементами городской культуры.

В своих работах Никита Дорофеев сочетает абстракцию, дудл-арт и фигуративное изображение, используя холст, МДФ, аэрозоль, маркеры и акрил. Каждый персонаж становится самостоятельным героем со своей историей, характером и настроением.

Название выставки отсылает к жанру народной небылицы — рассказу, где привычный порядок вещей меняется, открывая пространство для воображения. «Небывальщина» предлагает зрителю самому создавать связи между образами и становиться участником художественной игры.

Открытие выставок состоится 15 июля в 17:30 в арт-галерее «Художественная фабрика» по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 236а.

Посетить экспозиции можно до 2 сентября 2026 года.