Мэр Южно-Сахалинска оценил работы по обустройству новой клумбы возле легкоатлетического манежа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время субботнего объезда мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с первым вице-мэром Андреем Ковальчуком и начальником управления озеленения Еленой Ястребовой оценил работы по обустройству новой клумбы возле легкоатлетического манежа на ул. Горького.
Цветник украсили более чем 30 тысячами ярких растений. Однако мэр обратил внимание подрядчика, который проводил здесь замену коммуникаций в прошлом году, на то, что после восстановления благоустройства газон взошел неравномерно, и поручил доработать этот участок.
- Продолжаем украшать улицы Южно-Сахалинска сотнями тысяч цветов. Вместе с тем учитываем, что красивые клумбы не дадут нужный эффект, если окружающее их пространство останется неухоженным. Именно поэтому благоустройство должно быть комплексным, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Отметим, на сегодня в кашпо и на клумбах города высажено более 450 тысяч различных растений, а также порядка 17 тысяч кустарников и 150 деревьев вдоль улиц, в скверах и планировочных районах. До конца года планируется высадить ещё 270 деревьев и почти 9 тысяч кустарников.
На этой неделе озеленение продолжится в скверах – Асахикава, Чехова и Ждакаева. На клумбах появятся бархатцы, петунии, бегонии, канны, цинерарии и другие сорта. Основной объём по высадке муниципальные подрядчики уже завершают.
С 15 июля городские службы приступят к обновлению цветников с многолетними растениями, а осенью высадят 80 тысяч тюльпанов, которые будут радовать горожан следующей весной.
Напомним, ежегодно к озеленению города присоединяются и учреждения образования, культуры, бизнес, которые также украшают цветами и другими яркими растениями свои территории.
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