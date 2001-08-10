Полиция Южно-Сахалинска расследует два случая мошенничества на общую сумму 750 500 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» потупило заявление от 62-летнего местного жителя. Он сообщил о том, что 11 июня 2026 года, заявитель познакомился в мессенждере с девушкой, которая в ходе диалога предложила дополнительный заработок в виде вложений денежных средств в инвестиции, на что он согласился. Через время, действуя по инструкции неизвестной, потерпевший перешел по ссылке и попал на сайт по онлайн бирже, где зарегистрировался, после чего увидел счет, куда должен был переводить свои денежные средства. Так, в период времени с 11 по 19 июня 2026 года заявитель вносил денежные средства на указанный счет, а в июне текущего года попытался их вывести на свою банковскую карту, однако денежные средства на его карту не поступили. Сумма ущерба составила 686 000 рублей.
Также в полицию обратился 20-летний житель г. Южно-Сахалинска. Он рассказал о том, что 13 июля текущего года в интернете нашел объявление об оказании интим услуг. Далее потерпевший связался по указанному номеру со злоумышленницей, которая сообщила, что необходимо внести предоплату. Далее по указаниям мошенницы заявитель несколько раз переводил разные суммы денежных средств на неизвестные счета, однако услуги ему никто не предоставил. Сумма ущерба составила 64 500 рублей.
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