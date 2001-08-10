На Сахалине автомобиль выехал на железнодорожные пути перед поездом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 июля в 20:56 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Тымовск и Палево Дальневосточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 304 сообщением Ноглики - Южно-Сахалинск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия пострадавших нет.

Задержка пассажирского поезда № 304 составила 25 минут. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.