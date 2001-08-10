Сахалинские ветераны завоевали серебро на всероссийском турнире по нардам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы заняли второе место в командном зачёте соревнований Всероссийского «Кубка защитников Отечества» по нардам.
Турнир прошёл в Астрахани. Его участниками стали более 130 ветеранов специальной военной операции, боевых действий и военной службы из 35 регионов страны.
Сахалинскую область на турнире представляли Руслан Котиков и Константин Иноземцев из Южно-Сахалинска, Роман Фомин и Юрий Вологдин из Охи.
По итогам соревнований в личном зачёте серебряную награду завоевал Константин Иноземцев.
В командном зачёте островитяне так же стали вторыми, уступив победу представителям Ростовской области.
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