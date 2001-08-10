Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники регионального управления Росгвардии провели очередные рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением правил оборота гражданского и служебного оружия на территории Сахалинской области. В ходе проверок были выявлены нарушения у нескольких владельцев, а также изъяты десятки единиц оружия и боеприпасов.

За минувшую неделю росгвардейцы осуществили проверки в 87 местах хранения оружия, принадлежащих как гражданам, так и организациям. Нарушения правил оборота были выявлены у семи владельцев гражданского оружия. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, изъято 6 единиц огнестрельного оружия, а также аннулировано 5 разрешений на хранение и ношение оружия.

В Южно-Сахалинске, Поронайске и Корсакове девять охотников лишились своих ружей и четырёх патронов по причине непрохождения обязательного медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. В Александровске-Сахалинске сотрудники ведомства изъяли травматический пистолет, используемый для самообороны, — его владелец не прошёл проверку знаний правил безопасного обращения с оружием.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, всего по причине обстоятельств, препятствующих законному владению оружием, сотрудники изъяли у сахалинцев и поместили на временное хранение 299 патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Все эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности в регионе.

За этот же период в ведомство поступило 208 заявлений от граждан на предоставление государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. С учётом ранее поданных обращений специалисты приняли решения по 296 заявлениям.

Управление Росгвардии по Сахалинской области напоминает всем владельцам оружия об ответственности за его незаконное хранение. Запрещается хранить и использовать найденное оружие, а также то оружие, права на приобретение которого гражданин не имеет. Такие предметы подлежат немедленной сдаче в территориальное управление Росгвардии или в органы внутренних дел.