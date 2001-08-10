В Южно-Сахалинске стартовал новый сезон проекта Чеховский сквер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице дал старт новый сезон культурно-развлекательного проекта «Чеховский сквер», который ежегодно проходит на площадке у музея книги Чехова. В этом году открытие состоялось раньше привычных сроков, и со 2 июля проект присоединился к масштабному фестивалю «Городская симфония».
Теперь каждый четверг до 1 октября всех желающих приглашают в уютную зону возле музея, где работают творческие и развлекательные площадки для посетителей разного возраста. На торжественном открытии сезона присутствовала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила, что этот проект стал настоящим праздником как для постоянных гостей, так и для самих организаторов. По её словам, лето на Сахалине является самым долгожданным временем года, а «Чеховский сквер» прочно ассоциируется у горожан с ярмаркой, вечерними концертами и катанием в запряжённом фаэтоне, которое стало одной из изюминок проекта.
Вечернюю программу открытия украсили выступления юных дарований. Перед зрителями выступили ученик Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска Александр Бреус и солистка эстрадно-вокального ансамбля «Лучики» Василиса Куклева. Также на сцене выступили вокальное трио «Микс» и пластический театр «ДРЕВО» Сахалинского колледжа искусств. Впервые в рамках проекта свои номера представили воспитанницы Центра циркового искусства - Александра Баева и Кира Шереметьева, которые продемонстрировали зрителям искусство жонглирования.
Как сообщили ТИА "Острова" в музее книги Чехова, визитной карточкой «Чеховского сквера» с прошлого года стала «трогательная» выставка, где посетители могут прикоснуться к подлинным предметам прошлого века. Желающих познакомиться с экспонатами в этот раз также было множество. Эти уникальные вещи чеховской эпохи были переданы в фонды музея коллекционером, председателем Земского собрания Городецкого муниципального округа Нижегородской области Николаем Поляковым. Возможность увидеть эти исторические «свидетели» будет у всех гостей каждый четверг на протяжении всего сезона, который продлится до 1 октября.
Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Свою помощь в организации музей книги Чехова выразил партнёрам проекта, среди которых Центральная детская музыкальная школа Южно-Сахалинска, эстрадно-вокальный ансамбль «Лучики» под руководством Нарине Бориковны Погосян, Сахалинская филармония, Сахалинский колледж искусств и Сахалинская областная детская библиотека. Организаторы приглашают всех жителей и гостей областного центра к музею книги Чехова каждый четверг на протяжении всего летнего сезона.
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