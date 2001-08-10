На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который агрессивно управлял автомобилем на улицах Южно-Сахалинска. Правоохранители выявили видеозапись с грубым нарушением ПДД в ходе регулярного мониторинга социальных сетей – легковой «Toyota» создавал реальную угрозу для остальных участников движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, оперативные мероприятия позволили найти 24-летнего нарушителя. Временно исполняющий обязанности начальника управления полковник полиции Евгений Храпатый провел с молодым человеком профилактическую беседу. Полицейский разъяснил лихачу опасность такого стиля вождения и предупредил – повторять подобные маневры в будущем недопустимо.

В ведомстве подчеркивают: любые публикации, фиксирующие нарушения дорожных правил, сотрудники анализируют тщательно. Цифровая фиксация дает законное основание вычислить водителя и привлечь его к ответственности. Каждый нарушитель, который демонстрирует опасные маневры ради популярности в интернете, понесет наказание по закону. Сообщить о неадекватном поведении водителей на дороге можно по телефонам дежурной части: 789-600 и 789-497.