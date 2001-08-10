Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2026
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На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
16:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах

На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который агрессивно управлял автомобилем на улицах Южно-Сахалинска. Правоохранители выявили видеозапись с грубым нарушением ПДД в ходе регулярного мониторинга социальных сетей – легковой «Toyota» создавал реальную угрозу для остальных участников движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, оперативные мероприятия позволили найти 24-летнего нарушителя. Временно исполняющий обязанности начальника управления полковник полиции Евгений Храпатый провел с молодым человеком профилактическую беседу. Полицейский разъяснил лихачу опасность такого стиля вождения и предупредил – повторять подобные маневры в будущем недопустимо.

В ведомстве подчеркивают: любые публикации, фиксирующие нарушения дорожных правил, сотрудники анализируют тщательно. Цифровая фиксация дает законное основание вычислить водителя и привлечь его к ответственности. Каждый нарушитель, который демонстрирует опасные маневры ради популярности в интернете, понесет наказание по закону. Сообщить о неадекватном поведении водителей на дороге можно по телефонам дежурной части: 789-600 и 789-497.

 

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