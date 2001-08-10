Два ключевых объекта благоустройства в Корсакове выходят на финишную прямую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этим летом Корсаков преображается сразу в двух точках притяжения. Благоустройство сквера у дома № 30 по улице Советской и общественного пространства «Пять углов» ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Обе территории год назад выбрали сами жители — они стали абсолютными лидерами всероссийского рейтингового голосования.

В сквере на улице Советской работы идут строго по плану. Подрядная организация ООО «Строймаркет» приступила к работам в декабре 2025 года, завершить их планируется в начале сентября. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 69%. Большая часть задач на этом объекте уже выполнена. Остаётся уложить тротуарную плитку, установить скамейки, урны, парковые фонари, выполнить озеленение. Общая площадь благоустройства в границах участка — более 2 тысяч квадратных метров. Гарантия на все работы составит 5 лет.

Отдельного внимания заслуживает второй объект — общественное пространство «Пять углов». Именно его в прошлом году жители поддержали большинством голосов. Работы на этом объекте потребовали больше усилий, поскольку понадобилось совместить несколько процессов на одной территории: замену инженерных коммуникаций и непосредственно само благоустройство.

— Особая значимость этого проекта в том, что он примыкает непосредственно к транспортно-пересадочному узлу, а значит, позволит функционально важной территории получить дополнительное комфортное пространство и стать излюбленным местом отдыха для горожан и гостей, прибывающих на железнодорожном и автобусном транспорте, — отметила руководитель Сахалинского центра компетенций по вопросам городской среды Виктория Доля.

На данный момент строительно-монтажные работы по замене сетей на земельном участке, где запланирована реализация проекта благоустройства, выполнены. Рабочие другой подрядной организации уже приступили к первому этапу обустройства территории: отсыпке и уплотнению грунта. Предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить скамейки, навесы, смонтировать освещение и видеонаблюдение, выполнить озеленение.

— В Корсаковском районе живут очень неравнодушные жители. Благодаря их активному участию город обновляется, он становится лучше и комфортнее для жизни. В прошлом году корсаковцы проявили невероятную сплоченность, и сразу оба наших проекта стали победителями онлайн-голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Благодарю всех и каждого! Теперь наша задача - реализовать все идеи качественно и в срок! — подчеркнула мэр Корсаковского района Наталия Куприна.

Всего же в этом году на Сахалине и Курилах реализуются 28 проектов-победителей федерального голосования, а также ведутся работы на 8 территориях, проекты которых победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. С 2019 года, с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств. Среди уже сданных объектов — скейт-парк в Долинске, площадь Ленина в Невельске и мемориал в честь участников СВО в Смирныховском районе.