На Сахалине военнослужащие обучаются стрельбе из РПГ-7В
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине очередная группа военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), заключивших первые контракты с Минобороны России, обучаются стрельбе из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В.
На теоретических занятиях бойцы изучили тактико-технические характеристики гранатомёта РПГ-7В, виды применяемых к нему боеприпасов, а также самые уязвимые места бронированной техники, применяемой противником в зоне проведения СВО.
На первых практических занятиях военнослужащие обучаются вести огонь из специального приспособления для учебной стрельбы ПУС-7, что позволяет произвести выстрел из РПГ-7В патроном 7,62-мм, при этом наведение на цель осуществляется штатным прицельным приспособлением.
Опытные сахалинские инструкторы - участники специальной военной операции обучают будущих гранатомётчиков использовать как механический, так и оптический прицелы.
В ближайшие дни на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполнят стрельбы боевыми зарядами из РПГ-7В по мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику «противника».
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