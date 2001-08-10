Тихоокеанское
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11:05, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие обучаются стрельбе из РПГ-7В

На Сахалине военнослужащие обучаются стрельбе из РПГ-7В

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине очередная группа военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), заключивших первые контракты с Минобороны России, обучаются стрельбе из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В.

На теоретических занятиях бойцы изучили тактико-технические характеристики гранатомёта РПГ-7В, виды применяемых к нему боеприпасов, а также самые уязвимые места бронированной техники, применяемой противником в зоне проведения СВО.

На первых практических занятиях военнослужащие обучаются вести огонь из специального приспособления для учебной стрельбы ПУС-7, что позволяет произвести выстрел из РПГ-7В патроном 7,62-мм, при этом наведение на цель осуществляется штатным прицельным приспособлением.

Опытные сахалинские инструкторы - участники специальной военной операции обучают будущих гранатомётчиков использовать как механический, так и оптический прицелы.

В ближайшие дни на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполнят стрельбы боевыми зарядами из РПГ-7В по мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику «противника».

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