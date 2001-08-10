Сахалинская областная библиотека приняла участие в городском фестивале «Городская симфония»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова 23 июля приняла активное участие в городском фестивале «Городская симфония», организовав работу двух тематических площадок, направленных на популяризацию регионального краеведения и авторской песни.
В дневное время на площадке «Территория творчества» состоялась интеллектуальная игра «Ты — остров или материк?». Мероприятие было посвящено жизни и творческому наследию Николая Антониновича Тарасова — выдающегося сахалинского поэта и прозаика, чье имя носит библиотека. В ходе игры участники проверили свои знания и ознакомились с малоизвестными фактами биографии писателя, что способствовало углублению представлений о культурном наследии островного региона.
Вечерняя программа «Давайте негромко...» прошла на площадке у памятника Г.И. Невельскому (Коммунистический проспект, 33). Организатором литературно-музыкального вечера выступило творческое объединение исполнителей авторской песни «АПОстроВ» под руководством Вениамина Кима.
В концертной программе приняли участие авторы и исполнители объединения: Павел Гавриков, Николай Михеев, Ольга Грабко, Вячеслав Юрьев и Вениамин Ким, Евгений Кормщиков, Кристина Манакова и группа «Варианты». В репертуар вечера вошли как авторские композиции, так и произведения классиков российской бардовской песни. Завершилось мероприятие традиционным хоровым исполнением, включая «Прощальную песню» на стихи Юрия Кима.
Обе площадки работали в формате свободного входа, предоставив жителям и гостям Южно-Сахалинска возможности для качественного интеллектуального и культурного досуга.
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