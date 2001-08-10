Юбилей отмечает одно из старейших островных предприятий пищевой промышленности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От имени министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инны Павленко и коллектива министерства поздравляем генерального директора ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат» Потехина Вячеслава Анатольевича и весь трудовой коллектив со знаменательным событием – 80-летним юбилеем!

История предприятия началась в трудные послевоенные годы. В силу особенностей питания японского населения на южном Сахалине до осени 1945 года хлебопекарной промышленности не существовало. После национализации промышленных предприятий в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 263 от 2 февраля 1946 года Южно-Сахалинскому областному пищетресту было передано всего три небольших полукустарных хлебопекарни. В Корсакове таких предприятий тогда не было вовсе.

К марту 1946 года областным трестом пищевой промышленности в Корсакове было подобрано помещение и построена простейшая жаровая печь для выпечки хлеба производительностью одна тонна в сутки. А уже 2 июля 1946 года приказом начальника Южно-Сахалинского областного гражданского управления облпищетресту было поручено построить хлебопекарню мощностью 8 тонн хлеба в сутки. Строительство началось 24 июля 1946 года – именно от этой даты ведёт свою летопись хлебокомбинат.

Сегодня хлебокомбинат – это современное предприятие, выпускающее более 70 наименований хлебобулочных изделий. Но главное богатство комбината – это его люди, хранящие и приумножающие славные традиции. Особая признательность и низкий поклон ветеранам – тем, кто стоял у истоков и посвятил предприятию лучшие годы жизни. Опыт, мудрость и преданность профессии стали тем прочным фундаментом, на котором держится сегодняшний хлебокомбинат. Мы с огромным уважением благодарим тех, кто посвятил предприятию ни одно десятилетие и продолжает трудиться в настоящее время, передавая традиции новым поколениям:

начальника производственной лаборатории Татьяну Геннадьевну Бернацкую – 35 лет на предприятии;

пекаря-мастера Маргариту Васильевну Сироткину – 36 лет работы;

пекарей Ирину Валентиновну Колесниченко – 35 лет самоотверженного труда и Наталью Леонидовну Чуйкову – 27 лет на предприятии;

приёмщика-сдатчика Айгуль Жумагазыевну Жакашеву – 29 лет непрерывного труда.

Особого уважения заслуживают трудовые династии, которые стали настоящей гордостью хлебокомбината. Более 50 лет – с 1965 по 2015 год – отдала комбинату Зоя Николаевна Жакашева, пришедшая на завод 18-летней девчонкой. Сегодня её дело продолжает дочь Айгуль Жумагазыевна, уже опытный приёмщик-сдатчик. С 1989 по 2000 год на комбинате трудилась формовщиком теста Татьяна Леонидовна Ремига, а сегодня её мастерство переняла дочь Наталья Леонидовна Чуйкова, чьи пироги не раз получали заслуженные награды на областных выставках. Также на предприятии трудятся сёстры: пекарь Ирина Валентиновна Колесниченко (с 1991 года) и приёмщик-сдатчик экспедиции Надежда Валентиновна Вершинина (с 2006 года).

За 80 лет хлебокомбинат прошёл славный путь от простейшей жаровой печи до современного производства, а его сотрудники своим ежедневным трудом обеспечивают продовольственную безопасность региона. Благодаря стараниям всего коллектива, профессионализму и верности лучшим рецептам на столах островитян всегда есть свежий, настоящий сахалинский хлеб. Вы не просто производите продукт – вы делитесь с людьми самым главным: заботой, теплом и сытостью.

Желаем всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых трудовых свершений! Пусть ваши печи всегда дарят тепло, а покупатели высоко ценят ваш непростой труд. С юбилеем – процветания, мира и благополучия каждой семье!