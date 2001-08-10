В Сахалинской области продолжаются работы по замене инженерных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается плановая подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. В Корсаковском районе четыре из пяти запланированных мероприятия по замене инженерных сетей выполнены.

В рамках подготовки к зиме по областной программе три объекта по водоотведению полностью завершены: проложено 855 метров сетей по улице Лермонтова (дома 3, 3/1, 3/2, 6, 16), от улицы Парковой до улицы Краснофлотской, а также в селе Третья падь в районе ДОС 33, 34. По водоснабжению один объект уже выполнен — 450 метров сетей по улице Спортивной. Второй объект, от головной насосной станции до резервуара чистой воды, находится в работе: здесь предстоит заменить 640 метров сетей. Завершить работы планируется до 1 октября 2026 года.

— Подготовка к зиме — это огромная комплексная работа, которая идёт практически круглый год. Мы планово обновляем сети, заменяем оборудование, формируем аварийный запас материалов. Каждый объект у нас на контроле, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Кроме замены инженерных сетей в целом в районах Сахалинской области планируется заменить котельное оборудование на 26 котельных, включая водогрейные котлы и насосное оборудование, а также пробурить и обустроить три скважины на водозаборах.

Специалисты подчеркивают, что работы ведутся за счёт нескольких источников: федерального, областного и местного бюджетов. Кроме того, сами предприятия направляют собственные средства на ремонт и замену наиболее изношенных участков.

За подготовкой к предстоящему осенне-зимнему сезону в регионе следят пристально. Вопрос подготовки региона к отопительному сезону находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Специалисты министерства ЖКХ проводят еженедельные видеоселекторные совещания с муниципалитетами при участии областной прокуратуры, Государственной жилищной инспекции и Управления Ростехнадзора, при необходимости выезжают в район.

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону в островном регионе в текущем году будут капитально отремонтированы более 33 км инженерных сетей. Из них – 12,1 км тепловых сетей, 17,7 км водопроводных сетей, а также 3,6 км сетей водоотведения. На эти цели правительство Сахалинской области ежегодно выделяет финансирование для предоставления субсидии муниципальным образованиям.

Также к прохождению будущего отопительного периода готовятся 493 объекта. Из них – 194 котельные, 22 тепловых пункта, 71 водозабор, 102 водопроводные насосные станции, 104 объекта водоотведения.