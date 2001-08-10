Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту тепловых сетей в центральной части города. Мэр Южно-Сахалинска провел выездное совещание на улице Чехова, где с прошлой недели ведется активная перекладка магистрального трубопровода Чеховского коллектора.
В рабочем совещании приняли участие генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер, вице-мэр Евгений Золотов, а также представители департаментов городского хозяйства, общественной безопасности и контроля и подрядной организации.
На сегодняшний день подрядчик выполняет перекладку сетей на отрезке улицы Чехова от улицы им. А. Буюклы до улицы Асахикава. Здесь предстоит заменить 127 метров трубопровода диаметром 500 мм. Завершить работы на этом участке планируется к 15 августа.
Следующим этапом станет ремонт на отрезке от Асахикава до Поповича, где будет заменено 270 метров сетей диаметром 400 мм. Все работы разбиты на последовательные этапы, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов - участки будут перекрываться поочередно по мере продвижения строителей.
Глава города подчеркнул, что главная задача - не только уложиться в график, но и обеспечить качество работы на всех этапах, чтобы надолго закрыть проблему изношенных коммуникаций:
- Замена Чеховского коллектора - стратегический проект для надежного теплоснабжения центральной части города. Для нас принципиально важно, чтобы все работы были выполнены качественно. Только так мы получим действительно безаварийный участок трассы, который прослужит десятилетия и обеспечит жителей стабильным теплом без постоянных ремонтов. Подрядчик - опытный, заказчик в лице «СКК» также знает свое дело, будем держать работы на постоянном контроле. Для меня важно, чтобы все завершилось в срок и с полным восстановлением благоустройства, - отметил Сергей Надсадин.
Генеральный директор АО «СКК» Максим Беккер отметил, что на весь объект отводится два месяца.
- Данный участок давно не ремонтировался, здесь неоднократно происходили повреждения, а гидравлические испытания выявили проблемные места. Мы полностью заменяем трубопроводы вместе с железобетонными лотками. Это позволит забыть о ремонтах на этом отрезке как минимум на 20 лет и значительно повысит качество теплоснабжения для наших потребителей, - подчеркнул руководитель.
Напомним, что в прошлом году в рамках первой очереди ремонта Чеховского коллектора на участке улицы Чехова от улицы Сахалинской до Курильской было заменено около 260 метров тепловых сетей.
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