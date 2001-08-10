Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить свои автомобили на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители островной столицы, подключившиеся к муниципальной программе по переоборудованию автомобилей на газ, отмечают существенные преимущества использования газомоторного топлива.

Южносахалинец Николай Пак был одним из первых, кто воспользовался услугой и перевел свое транспортное средство на газ.

— Когда я узнал о такой возможности, сразу обратился в специализированную компанию и поставил газовое оборудование. Сделали все быстро и расходы компенсировали, — делится автовладелец. — Конечно, в первые же месяцы ощутил заметную экономию. Плюс, газ — это экологичное топливо, и мне приятно осознавать, что таким образом мы еще и природу бережем.

Как отмечает руководитель компании Иван Москвитин, в среднем годовая экономия при частом использовании автомобиля на газомоторном топливе составляет порядка 130 тысяч рублей.

- В месяц мы переоборудуем порядка 30 автомобилей. Спрос на услугу растет - люди видят реальную выгоду и удобство, - подчеркивает Иван Москвитин.

Напомним, всего с 2018 года свои транспортные средства на экологичное топливо перевели более 4 тысяч южносахалинцев.

Так, программа поддержки перехода на газ предлагает два варианта:

- владелец автомобиля самостоятельно оплачивает установку оборудования, а затем, предоставив пакет документов в департамент городского хозяйства, может получить возмещение до 100% стоимости работ, но не более 150 тысяч рублей;

- заключение трехстороннего соглашения между автовладельцем, администрацией города и станцией технического обслуживания. В этом случае муниципалитет напрямую компенсирует расходы автосервису, который, в свою очередь, берёт на себя часть организационных и документальных процедур.

Сегодня в Южно-Сахалинске действуют 9 специализированных автосервисов (СТО), готовых выполнить переоборудование автомобиля на газ. С полным списком этих организаций можно ознакомиться на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3909?newsid=17219).

Подчеркнем, что для собственников автомобилей, переоборудованных на газ, транспортный налог снижен на 50%.

Получить консультацию по вопросам перевода транспортных средств на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 1, 2 и 7).

Напомним, внедрение экологичного транспорта и перевод автомобилей на газ входит в число приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Работа в этом направлении ведется при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.