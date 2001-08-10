Новый офис МФЦ в ТРК «Сити Молл» пользуется популярностью среди южносахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Офис Многофункционального центра, открывшийся на территории одного из крупнейших торговых комплексов региона, ТРК «Сити Молл», демонстрирует высокую востребованность у жителей и гостей островной столицы. С момента открытия 8 мая 2026 года центр оказал свыше пяти тысяч государственных и муниципальных услуг.

За неполные два месяца работы новый офис посетило около трёх тысяч человек. Ключевым преимуществом площадки жители называют её удобное расположение. Интеграция МФЦ в инфраструктуру торгового центра позволяет сахалинцам эффективно планировать своё время, совмещая решение важных административных вопросов с покупками или отдыхом.

Ярким примером такого подхода стала история Марии Никольской, жительницы планировочного района Хомутово. Узнав об открытии нового офиса, она решила воспользоваться выходным днём, чтобы без спешки оформить загранпаспорт.

— Я узнала, что теперь не нужно ехать в другой конец города. Пришла в «Сити Молл» в субботу утром, оформила заявление на загранпаспорт буквально за 15 минут. А потом вспомнила, что у меня срок действия водительских прав скоро истекает. Оказалось, что и их можно поменять здесь же! Раньше я бы откладывала это на недели, потому что тратить два разных дня на поездки по городу очень затратно по времени. А тут — зашла по пути, пока выбирала подарок племяннику, и разом всё сделала. Это просто невероятно удобно, — поделилась впечатлениями Светлана.

Популярность нового офиса подтверждает правильность выбранного формата «сервиса по пути». Возможность подать документы, а затем заняться повседневными делами в том же здании — это современный подход к организации городского пространства.

Центр работает в расширенном составе. Для представителей бизнеса — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — организованы специализированные окна обслуживания, что позволяет существенно сократить время ожидания и упростить взаимодействие с государственными структурами.

Всех желающих ждут по адресу:

г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1Б (основной корпус ТРК «Сити Молл», 3 этаж, возле центрального холла).

График работы офиса:

Понедельник, вторник — 10:00–19:00.

Среда — 10:00–20:00.

Четверг, пятница — 10:00–19:00.

Суббота — 10:00–18:00.

Воскресенье — выходной.

Открытие нового офиса МФЦ в «Сити Молле» — часть масштабной работы, осуществляемой в рамках президентского национального проекта «Экономика данных».