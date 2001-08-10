Как женские клубы помогают жительницам Сахалина вернуться к работе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года встречи посетили 459 жительниц региона.
Жительницы области работают бухгалтерами, воспитателями, делопроизводителями, менеджерами, поварами, продавцами-кассирами и другими.
Всего с начала года в регионе прошло 47 заседаний женских клубов. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года провели 42 встречи, участницами стали 427 женщин, работу нашли 118.
«Женский клуб — это не лекция о том, как “надо искать работу”, а пространство, где женщина может спокойно разобраться в своей ситуации и получить конкретный маршрут. Для одной участницы это трудоустройство, для другой — обучение, для третьей — смена сферы или старт своего дела. При поддержке Кадровых центров как самозанятые уже зарегистрировались две жительницы, они выбрали сферу ногтевого сервиса», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Форматы встреч разные: групповые консультации, тренинги, практические занятия, встречи с работодателями, разбор жизненных и карьерных ситуаций. Карьерные консультанты помогают участницам оценить опыт, увидеть сильные стороны и выбрать следующий шаг — вакансию, обучение или другой вариант занятости.
Отметим, работа женских клубов связана с проектом губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Он помогает женщинам с детьми возвращаться к работе, проходить обучение, подбирать удобный график и совмещать профессиональное развитие с семейными задачами.
Узнать о ближайших заседаниях женских клубов можно в филиалах Кадрового центра Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:09 Сегодня Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на улице Чехова
09:00 Сегодня Южно-Сахалинск снова стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых»
09:45 Сегодня Как женские клубы помогают жительницам Сахалина вернуться к работе
10:33 Сегодня В парке имени Гагарина продолжается комплексное обновление
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
17:25 15 Июля Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 17:23 Сегодня Новый офис МФЦ в ТРК «Сити Молл» пользуется популярностью среди южносахалинцев
- 16:58 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти бесплатное обследование в поликлиниках
- 15:38 Сегодня Жители Южно-Сахалинска продолжают переводить свои автомобили на газ
- 14:30 Сегодня Рыжий воробей - редкий гость на Сахалине и Курилах»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?