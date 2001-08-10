Тихоокеанское
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09:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Как женские клубы помогают жительницам Сахалина вернуться к работе

Как женские клубы помогают жительницам Сахалина вернуться к работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года встречи посетили 459 жительниц региона.

Жительницы области работают бухгалтерами, воспитателями, делопроизводителями, менеджерами, поварами, продавцами-кассирами и другими.

Всего с начала года в регионе прошло 47 заседаний женских клубов. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года провели 42 встречи, участницами стали 427 женщин, работу нашли 118.

«Женский клуб — это не лекция о том, как “надо искать работу”, а пространство, где женщина может спокойно разобраться в своей ситуации и получить конкретный маршрут. Для одной участницы это трудоустройство, для другой — обучение, для третьей — смена сферы или старт своего дела. При поддержке Кадровых центров как самозанятые уже зарегистрировались две жительницы, они выбрали сферу ногтевого сервиса», — рассказала директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Форматы встреч разные: групповые консультации, тренинги, практические занятия, встречи с работодателями, разбор жизненных и карьерных ситуаций. Карьерные консультанты помогают участницам оценить опыт, увидеть сильные стороны и выбрать следующий шаг — вакансию, обучение или другой вариант занятости.

Отметим, работа женских клубов связана с проектом губернатора Валерия Лимаренко «Счастливое материнство». Он помогает женщинам с детьми возвращаться к работе, проходить обучение, подбирать удобный график и совмещать профессиональное развитие с семейными задачами.

Узнать о ближайших заседаниях женских клубов можно в филиалах Кадрового центра Сахалинской области.

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