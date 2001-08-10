В Сахалинской области за сутки зафиксированы три случая мошенничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрировано три факта мошеннических действий. Правоохранители в очередной раз призывают граждан к бдительности, ведь схемы обмана становятся всё изощрённее.

Первой жертвой стала 60-летняя жительница Южно-Сахалинска. Поддавшись на уловку о необходимости перевода средств на якобы безопасный счёт для спасения сбережений, женщина самостоятельно перевела через банкомат 970 000 рублей на указанные реквизиты.

Другая жительница областного центра, 2002 года рождения, потеряла 15 540 рублей. Вечером в мессенджере она получила сообщение от имени родственницы с просьбой срочно помочь оплатить услугу. Сканируя QR-код, девушка не подозревала, что общается с преступниками, взломавшими аккаунт её знакомой.

Третьей пострадавшей оказалась 40-летняя горожанка. Неизвестные получили неправомерный доступ к её личному кабинету на портале «Госуслуги» под предлогом аннулирования договорённости, что повлекло копирование и блокировку компьютерной информации. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ.

Внимание!!! Полиция предупреждает:

Внимательно изучайте информацию о продавце или покупателе. Обращайте внимание на длительность размещения на платформе, количество отзывов и их характер.

Совершайте сделки исключительно в рамках функционала проверенных сайтов объявлений и интернет-магазинов. Избегайте переписки и обсуждения деталей сделки в сторонних мессенджерах, если это не предусмотрено правилами платформы.

Никогда не переходите по неизвестным ссылкам, присланным вам собеседником. Мошенники часто создают фишинговые сайты, имитирующие популярные платформы или службы доставки, чтобы похитить данные вашей банковской карты. Помните, что для оплаты или оформления доставки официальные сервисы не требуют ввода данных карты по внешним ссылкам.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам полный номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC) на оборотной стороне, а также пароли из SMS-сообщений, приходящие для подтверждения операций. Эти данные – ключ к вашим денежным средствам.

По возможности используйте наложенный платеж, безопасные сделки с резервированием средств на платформе (если такая функция предусмотрена), или оплату наличными при получении товара после его осмотра.

Если цена на товар значительно ниже рыночной, это должно вызывать подозрения. Зачастую это уловка мошенников, чтобы привлечь внимание.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

Немедленно свяжитесь со своим банком для блокировки карты и отмены несанкционированных операций.

Сохраните всю имеющуюся информацию: скриншоты переписки, ссылки, номера телефонов, данные объявлений.

Как можно скорее обратитесь с заявлением в ближайшее отделение полиции или по телефону 102 (с мобильного).