В Сахалинской области продолжается комплексное развитие сельских территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области последовательно и системно продолжается работа по преображению сельских территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В селе Новиково Корсаковского района по инициативе самих жителей проведена капитальная реконструкция улично‑дорожной сети.

Так, улица Советская (участок от дома № 26 протяжённостью 216 м) получила современное покрытие из асфальтобетонных смесей. Ремонтно‑восстановительные работы выполнены с применением передовых материалов и в полном соответствии с действующими строительными нормативами. Обновлённая дорога не только существенно повышает безопасность дорожного движения, но и формирует комфортную городскую среду для пеших и велосипедных прогулок, делая повседневную жизнь сельчан удобнее и безопаснее.

При этом благоустройство улицы Советской – лишь часть комплексной трансформации села. Ещё в 2024 году на территории будущей зоны отдыха были установлены опоры освещения, а в прошлом году здесь появилась современная детская площадка с игровым комплексом, качелями и горкой – пространство, ориентированное на семейный досуг и создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения.

– Государственная программа комплексного развития сельских территорий – это инвестиция в будущее наших сёл, в благополучие и уверенность людей, которые живут и трудятся на сельской земле. Именно поэтому мы уделяем особое внимание вовлечению самих жителей в выбор приоритетных проектов и строгому контролю за их реализацией, – отметила Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, региональный координатор партпроекта «Российское село».

Региональное министерство сельского хозяйства и торговли, выступая ответственным исполнителем госпрограммы, обеспечивает непрерывный мониторинг хода работ и системный подход к улучшению инфраструктуры сельских населённых пунктов. На текущий момент в рамках программы уже завершена реализация 5 из 14 запланированных на год проектов.