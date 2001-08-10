Жители Сахалинской области стали участниками всероссийского флешмоба ко Дню Государственного флага

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области вошли в число первых участников онлайн-флешмоба «Цвета российского флага», организованного Музеем Победы. Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы развернется грандиозный флаг Российской Федерации, составленный из фоторабот, присланных интернет-пользователями со всей страны.

Всего на сайт Музея Победы от конкурсантов поступило уже более тысячи фотоснимков. В своих творческих работах ко Дню флага жители нашей страны создают российский триколор своими руками — делают костюмы, составляют букеты, создают поделки, запечатлевают государственный флаг в танце и многое другое.

«Стать участником праздничного флешмоба могут все желающие. Мы ждем яркие фотографии с триколором, в том числе и талантливые, креативные снимки различных композиций, выполненных в цветах российского флага – из цветов, сладостей, шаров, элементов гардероба или любых других подручных материалов, а также различных аппликаций, коллажей, вышивок, рисунков, кулинарных шедевров, поделок из бумаги и т.д. Возраст участников не ограничен», — подчеркнули в Музее Победы.

Принять участие во флешмобе можно до 12 августа, для этого необходимо загрузить на сайт музея на Поклонной горе тематическую фотографию.

С 22 по 31 августа на сайте Музея Победы пройдет народное голосование. Пять авторов, чьи работы наберут наибольшее количество голосов в категории «Приз зрительских симпатий», получат памятные подарки от организаторов. Также будут названы победители в спецноминациях с ценными призами, которые учредители партнеры акции. Первая – «Триколор России» от компании «Триколор», где будет отобрано 3 самых ярких работы, вторая — «Особая миссия» от телеканала «День Победы», приуроченная к документальному циклу Леонида Млечина «Русские дипломаты. Особая миссия». Участникам номинации предлагается создать триколор из предметов, которые отражают их личный мир знаний и увлечений, к примеру музыкантам — из нот и инструментов, ученым — из колб и формул. 14 сентября на официальных ресурсах Музея Победы будут опубликованы окончательные итоги флешмоба и имена победителей.

Онлайн-флешмоб проводят Музей Победы, крупнейший оператор спутникового ТВ в России «Триколор» и телеканал «День Победы». Подробную информацию о правилах, номинациях и призах флешмоба можно найти на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/onlayn-fleshmob-tsveta-rossiyskogo-flaga-2026/).