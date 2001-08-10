Тихоокеанское
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Жители Сахалинской области стали участниками всероссийского флешмоба ко Дню Государственного флага

Жители Сахалинской области стали участниками всероссийского флешмоба ко Дню Государственного флага

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области вошли в число первых участников онлайн-флешмоба «Цвета российского флага», организованного Музеем Победы. Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы развернется грандиозный флаг Российской Федерации, составленный из фоторабот, присланных интернет-пользователями со всей страны.

Всего на сайт Музея Победы от конкурсантов поступило уже более тысячи фотоснимков. В своих творческих работах ко Дню флага жители нашей страны создают российский триколор своими руками — делают костюмы, составляют букеты, создают поделки, запечатлевают государственный флаг в танце и многое другое.

«Стать участником праздничного флешмоба могут все желающие. Мы ждем яркие фотографии с триколором, в том числе и талантливые, креативные снимки различных композиций, выполненных в цветах российского флага – из цветов, сладостей, шаров, элементов гардероба или любых других подручных материалов, а также различных аппликаций, коллажей, вышивок, рисунков, кулинарных шедевров, поделок из бумаги и т.д. Возраст участников не ограничен», — подчеркнули в Музее Победы.

Принять участие во флешмобе можно до 12 августа, для этого необходимо загрузить на сайт музея на Поклонной горе тематическую фотографию.

С 22 по 31 августа на сайте Музея Победы пройдет народное голосование. Пять авторов, чьи работы наберут наибольшее количество голосов в категории «Приз зрительских симпатий», получат памятные подарки от организаторов. Также будут названы победители в спецноминациях с ценными призами, которые учредители партнеры акции. Первая – «Триколор России» от компании «Триколор», где будет отобрано 3 самых ярких работы, вторая — «Особая миссия» от телеканала «День Победы», приуроченная к документальному циклу Леонида Млечина «Русские дипломаты. Особая миссия». Участникам номинации предлагается создать триколор из предметов, которые отражают их личный мир знаний и увлечений, к примеру музыкантам — из нот и инструментов, ученым — из колб и формул. 14 сентября на официальных ресурсах Музея Победы будут опубликованы окончательные итоги флешмоба и имена победителей.

Онлайн-флешмоб проводят Музей Победы, крупнейший оператор спутникового ТВ в России «Триколор» и телеканал «День Победы». Подробную информацию о правилах, номинациях и призах флешмоба можно найти на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/onlayn-fleshmob-tsveta-rossiyskogo-flaga-2026/).

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