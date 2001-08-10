Энергетики "Сахалинэнерго" обеспечили электричеством новый ФАП в селе Победино
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнили все мероприятия по договору технологического присоединения к централизованному электроснабжению нового фельдшерско‑акушерского пункта (ФАП) в селе Победино Смирныховского района.
Строительство ФАПа велось в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Особое внимание развитию доступной медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах уделяет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обеспечение электроэнергией социально значимых объектов — одно из приоритетных направлений работы энергетиков. Подключение ФАПа позволяет учреждению стабильно функционировать и своевременно оказывать жителям села помощь.
Энергетики подготовили и согласовали технические условия, выполнили необходимые электромонтажные работы и обеспечили подключение объекта к действующей электросети. Мощность энергопринимающих устройств ФАПа соответствует потребностям медицинского учреждения для полноценной работы оборудования и освещения.
«Надежное электроснабжение — важное условие для бесперебойной работы объектов социальной инфраструктуры, — отметил директор филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин. — Мы уделяем особое внимание подключению таких объектов и стремимся выполнять работы в максимально сжатые сроки, сохраняя высокие стандарты качества и безопасности».
Основное назначение ФАП — оказывать жителям села первичную доврачебную помощь, проводить вакцинацию и диспансеризацию, а также предоставлять услуги дневного стационара. В ФАПе размещены процедурный и прививочный кабинеты, аптека, смотровая, кабинет для приема пациентов, комната для отдыха персонала, санузел, включая доступный для людей с ограниченными возможностями здоровья, и просторный холл.
ПАО «Сахалинэнерго» продолжает реализацию мероприятий по обеспечению электроэнергией социальных и инфраструктурных объектов области, способствуя повышению качества жизни населения и развитию региона.
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