В Южно-Сахалинске и районах прошли проверки мест хранения гражданского оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии продолжают контрольные мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений в сфере оборота гражданского оружия. За минувшую неделю сотрудники ведомства проверили 77 мест хранения оружия граждан.
В ходе проверок выявлены нарушения законодательства, связанные с несвоевременным продлением разрешительных документов. По фактам нарушений составлено два административных протокола и аннулировано четыре разрешения на хранение и ношение оружия. В Корсакове и Тымовском к административной ответственности привлечены местные жители, у которых изъяли три гладкоствольных ружья и одно нарезное. Также в Южно-Сахалинске правоохранители изъяли три охотничьих ружья у граждан, которые в установленные сроки не прошли медицинское освидетельствование. Добровольно сахалинцы сдали пять единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 53 патрона. Всего за прошедшую неделю сотрудники ведомства изъяли и поместили на временное хранение 8 единиц огнестрельного гражданского оружия.
В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 208 заявлений от граждан и организаций, рассмотрено - 266.
Владельцам оружия напоминаем: в течение года со дня изъятия оружия владелец обязан возвратить оружие в своё пользование либо принять меры по отчуждению (продажа, дарение и т.д.). Для возврата ранее изъятого оружия необходимо устранить причины нарушений и создать необходимые условия для его безопасного хранения. Если в течение отведенного срока меры собственником не приняты, изъятое оружие обращается в собственность государства и подлежит уничтожению.
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