Межведомственная комиссия начала инспекцию школ Южно-Сахалинска перед новым учебным годом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре началась традиционная ежегодная кампания по приемке общеобразовательных учреждений. Специальная межведомственная комиссия проверяет готовность городских школ к новому учебному году. В состав комиссии вошли представители департамента образования, силовых ведомств, Роспотребнадзора и профсоюзной организации.

Первым объектом инспекции стал лицей №1. Комиссия оценивала готовность общеобразовательного учреждения по целому ряду критериев. В центре внимания - качество косметического ремонта, состояние учебных кабинетов, пищеблока, медицинского блока, спортивного зала и других помещений. Особый акцент сделан на безопасности: специалисты проверили работу систем пожаротушения и оповещения, антитеррористическую защищённость, а также исправность инженерных коммуникаций — от электросетей до теплового контура.

- В случае обнаружения нарушений или недочетов руководству образовательных организаций выдаются предписания об их устранении в срок до начала учебного года. Для проведения повторной проверки утверждается график и назначается дата контрольного осмотра, - отметил заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

Готовность лицея №1 к новому учебному году комиссия оценила положительно. В общеобразовательном учреждении был выполнен качественный косметический ремонт ряда помещений, а также уделено особое внимание благоустройству и озеленению прилегающей территории.

- Оценка готовности лицея к новому учебному году — это всегда значимое и ответственное мероприятие. Проверяются не только классы и пищеблок, но и образовательные программы, а также вся документация. К такой масштабной проверке мы готовимся на протяжении всего года, - рассказала директор лицея №1 Ольга Меркулова.

Всего до 12 августа специалистам предстоит проинспектировать более 30 школ Южно-Сахалинска.