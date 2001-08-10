Госавтоинспекция провела занятие по безопасности для детей из спортивного лагеря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Очередным ярким событием стала экскурсия в подразделение Госавтоинспекции для воспитанников спортивного лагеря и учащихся кадетского класса.

Для юных гостей сотрудники полиции организовали увлекательное путешествие в мир дорожной безопасности. В первой части мероприятия инспекторы ГИБДД продемонстрировали ребятам специальную технику и экипировку, рассказали об их назначении и особенностях применения. Дети с неподдельным интересом слушали рассказы о службе в Госавтоинспекции, задавали вопросы и даже смогли примерить некоторые элементы защитного снаряжения.

Особое внимание в ходе экскурсии было уделено правилам дорожного движения. Сотрудники в доступной форме напомнили юным пешеходам и будущим водителям о важности соблюдения ПДД, безопасного поведения на дорогах и использования светоотражающих элементов в темное время суток. В завершение познавательной беседы каждый ребенок получил в подарок памятные брелоки со светоотражающими элементами, которые не только напомнят о встрече с полицейскими, но и станут реальным вкладом в безопасность ребят на дорогах.

Самым захватывающим моментом для детей стало посещение «святая святых» — гаража Госавтоинспекции. Здесь их ждал настоящий сюрприз: возможность увидеть всю служебную технику, а также патрульный мотоцикл. Ребята с горящими глазами рассматривали транспортные средства, фотографировались с мотоциклами и слушали рассказы о том, как несут службу дорожные полицейские.

Подобные экскурсии, не только дарят детям яркие впечатления, но и в игровой форме формируют у подрастающего поколения ответственное отношение к вопросам личной безопасности на дороге.