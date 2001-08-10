В Южно-Сахалинске прошла ярмарка местных производителей в честь Дня работника торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздничная торговля развернулась на площадке по улице Вокзальной, 71. Мероприятие объединило представителей предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей из областного центра, а также Корсаковского, Анивского и Невельского районов.
Гостям предложили широкий ассортимент свежей продукции по ценам от производителей: мясо и птицу, молочные изделия, сахалинский мед, овощи и кондитерские изделия.
Кроме этого, на ярмарке можно было приобрести сувениры ручной работы от местных ремесленников, а также попробовать плов и горячую выпечку. Праздничное настроение продавцам и покупателям создавали артисты ансамбля современной народной песни «Русский терем».
- Подобные форматы торговли одинаково важны и для бизнеса, и для горожан. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех представителей этой сферы с наступающим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, — отметил заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Руслан Семенихин.
Южносахалинцы отмечают, что ярмарки дают возможность купить товары, которые редко встречаются в сетевых магазинах.
- Мы пришли специально за свежими фермерскими овощами. Стараемся не пропускать такие мероприятия, потому что ярмарки городу действительно нужны. Здесь всегда можно найти что-то уникальное и домашнее, — поделилась жительница областного центра Елена.
- А я всегда беру здесь качественный сахалинский мед напрямую с пасеки, — добавил южносахалинец Михаил.
Сами участники торговли тоже не остались в стороне от теплых слов.
- Для тех, кто занимается сельским хозяйством очень ценно, когда люди понимают специфику нашего непростого труда и осознают истинную ценность натурального продукта. С Днем торговли и удачи!
Администрация Южно-Сахалинска уделяет особое внимание поддержке местных товаропроизводителей и созданию условий для реализации их продукции населению. Глава города Сергей Надсадин держит эту работу на личном контроле. В областном центре регулярно проводятся ярмарки, фестивали и другие мероприятия, позволяющие жителям приобретать свежую продукцию напрямую. Эта деятельность соответствует стратегическим задачам, поставленным губернатором Валерием Лимаренко.
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