В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области была пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в совершении масштабной серии дистанционных мошенничеств. Злоумышленник, выдававший себя за моряка дальнего плавания, обманывал женщин по всей России, причиняя им значительный материальный ущерб. На сегодняшний день, благодаря кропотливой работе сахалинских оперативников, установлена причастность фигуранта уже к 33 таким фактам.

Установлено, что фигурант знакомился с потерпевшими в сети Интернет. Путем продолжительного общения он имитировал глубокие чувства, входя в доверие к своим собеседницам. Под предлогом нахождения в рейсе и планов на совместное будущее, он просил женщин в связи со срочной необходимостью пополнить баланс телефона на крупные денежные суммы, также использовал и другие поводы. После осуществления платежей мужчина пропадал и прекращал любое общение.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим из различных регионов страны, включая Тулу, Красноярск, Свердловскую область и Южно-Сахалинск, превысила 1,5 миллиона рублей. Наиболее крупная сумма - около 590 тысяч рублей - была похищена у 64-летней жительницы Южно-Сахалинска, якобы на лечение близкого родственника.

В результате профессиональных и оперативных действий сотрудников уголовного розыска подозреваемый был задержан по месту жительства. В ходе обыска в его квартире были изъяты средства связи, использовавшиеся для совершения преступлений, банковские карты, а также денежные средства в размере 2,2 миллиона рублей, предположительно добытые преступным путем.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по Сахалинской области продолжается расследование серии уголовных дел, объединенных в одно производство, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».