Кадровый центр Сахалина трудоустроил более 6,3 тысячи человек за первое полугодие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За первые шесть месяцев 2026 года Кадровый центр Сахалинской области помог трудоустроиться 6342 жителям региона – это 64 процента от общего числа обратившихся за содействием в поиске работы и временной занятости. В эту цифру вошли как взрослые соискатели, так и подростки от 14 до 18 лет, которые получили временную работу. Среди трудоустроенных – бухгалтеры, водители, делопроизводители, повара, электрогазосварщики, слесари аварийно-восстановительных работ, монтажники электрооборудования летательных аппаратов, врачи и другие специалисты.
Всего за полгода в Кадровый центр обратились 9856 жителей региона. Как рассказали ТИА "Острова" в самом центре, за каждым обращением стоит своя ситуация: кому-то требуется постоянная работа, кому-то первый трудовой опыт, кому-то обучение или возвращение в профессию после перерыва. Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева подчеркнула, что задача специалистов – не просто предложить вакансию, а помочь человеку увидеть понятный маршрут и дойти до результата.
Карьерные консультанты не только подбирают соискателям подходящие вакансии, но и помогают составлять резюме, готовиться к собеседованию и разбираться в требованиях работодателей. При необходимости специалисты предлагают варианты обучения, переобучения, временной занятости, самозанятости или открытия собственного дела. Жители области могут обратиться за поддержкой в любой филиал регионального Кадрового центра Сахалинской области.
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