С 1 июля банки будут информировать родителей о тратах детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Вероника Зорина/ ТАСС
С 1 июля родители и законные представители несовершеннолетних вправе запрашивать выписки по счетам и вкладам своих детей. Эта норма позволит взрослым отслеживать финансовые операции подростков и своевременно пресекать попытки мошенников или злоумышленников вовлечь их в противоправные действия. Такое разъяснение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, информацию опубликовали на сайте нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.
За последние полтора года парламентарии приняли 13 законов, направленных против цифровой преступности, причем два из них носят комплексный характер. Володин отметил, что многие уже действующие нормы дают ощутимые результаты. По данным правоохранительных органов, практика дропперства – использования чужих счетов для обналичивания похищенных средств – практически сходит на нет, поскольку за подобные действия предусмотрено серьезное уголовное наказание. Председатель Госдумы подчеркнул, что именно подростки нередко становились соучастниками таких преступлений, соглашаясь предоставить свои счета за обещанный «легкий заработок».
При этом Володин указал на необходимость постоянного мониторинга правоприменительной практики и корректировки законодательства с учетом меняющейся ситуации. Технологии не стоят на месте, и злоумышленники адаптируют свои схемы, поэтому депутаты планируют возвращаться к теме защиты граждан от киберпреступности на законодательном уровне. В настоящее время Госдума рассматривает еще три законопроекта по этому направлению, добавил парламентарий.
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