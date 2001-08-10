Врачи водители и инженеры вошли в топ востребованных профессий у сахалинских компаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За первые шесть месяцев 2026 года кадровые центры Сахалинской области помогли работодателям закрыть 1475 вакансий на 5681 рабочее место. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года – в 2025 году специалисты заполнили 1239 вакансий на 5341 место. За подбором сотрудников обратились 1275 компаний, которые заявили 6356 предложений на 21687 рабочих мест.

Чаще всего работодатели искали администраторов, бухгалтеров, водителей автомобилей и погрузчиков, воспитателей, врачей, грузчиков, инженеров, матросов, монтажников технологических трубопроводов, обработчиков рыбы и морепродуктов. Также востребованы охранники, плотники, повара, слесари-сантехники, учителя, электрогазосварщики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Как рассказали ТИА "Острова" в Кадровом центре Сахалинской области, директор Елена Савельева отметила, что для специалистов важно, чтобы подбор был не формальным, а точным – работодатель получал нужного сотрудника, а человек находил работу, которая подходит ему по опыту, навыкам и условиям.

Кадровые консультанты помогают предприятиям размещать вакансии, уточнять требования к кандидатам, подбирать соискателей, организовывать собеседования, открытые отборы и ярмарки вакансий. При необходимости сотрудники центра также подбирают варианты обучения или переобучения кандидатов под конкретные кадровые потребности компании. Работодатели могут обратиться за комплексной поддержкой в подборе персонала в любой филиал регионального Кадрового центра.